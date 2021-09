Cacciucco alla livornese, la ricetta originarle

Amiche ed amici, oggi partiamo subito con una bella ricetta a base di pesce, ovvero, la ricetta del cacciucco alla livornese, una ricetta tipica che si prepara sulla costa Toscana. Per coloro che vivono in Toscana, il cacciucco di certo non ha segreti, per tutti gli altri, invece, che ne hanno sentito parlare e desiderano scoprire come cucinare un nuovo piatto a base di pesce ecco che il cacciucco livornese vi farà leccare i baffi.

Ma cos’è il cacciucco

Il cacciucco è uno dei piatti tipici, emblema della regione Toscana. Si tratta di una saporitissima zuppa di pesce alla quale è davvero impossibile resistere.



Chi più ne ha più ne metta: pesce di scoglio, molluschi, crostacei, spezie, sedano e pomodori, questi sono solo alcuni degli ingredienti con i quali preparare il cacciucco.



Cacciucco alla livornese ricetta originale

Per preparare la ricetta originale del cacciucco alla livornese è necessario avere a disposizione esattamente tutti gli ingredienti e seguire passo passo la ricetta. Ovviamente non deve mancare quel piccolo tocco personale, che a mio avviso, rende un piatto sempre unico.



Ma entriamo nel vivo della ricetta, accendiamo i fornelli e via prepariamo insieme il nostro cacciucco a Livorno.



Difficoltà: Media

Preparazione: Lunga

Dosi per: 6 persone

Costo: Alto



Ingredienti:



Spesa del pesce

250/300 gr misti di rana pescatrice, scorfano;

250/300 gr misti di palombo, grongo;

250/300 gr misti di polpo, totani, seppie, moscardini;

1 kg di cozze;

250/300 gr misti di gamberi, cicale di mare;

Altri ingredienti

aglio;

cipolla;

pomodoro fresco o passata di pomodoro

sedano,

carota

peperoncino;

salvia;

prezzemolo;

pane raffermo;

olio extra vergine di oliva;

sale e pepe q.b.



La preparazione del pesce:

Una volta reperiti tutti gli ingredienti, bisogna per prima cosa pulire per bene il pesce, avendo cura di togliere tutte le, squame, le spine e le interiora.



N.B. il pesce va lavato rigorosamente con acqua fredda, in modo che conservi intatto tutto il suo sapore. Diversamente con l’acqua calda, essendo il pesce un alimento molto delicato, rischiereste di dargli già una prima cottura perdendo buona parte del suo gusto.



Anche le cozze devono essere lavate scrupolosamente. Per pulire il guscio aiutatevi con una retina a spirale. Poi prendete una manciata di molluschi e metteteli da parte, il resto sgusciateli.



La preparazione delle verdure:

Prendete sedano e carote, divideteli a metà. Tagliate la prima metà a grossi pezzi, mentre, la seconda metà va, invece, tritata finemente.



Prendete poi una pentola molto capiente e versateci all’interno circa un litro di acqua, le verdure a tocchetti, la rana pescatrice e lo scorfano, salare e portare a bollore.



Prendete da parte una seconda pentola altrettanto capiente, versateci circa mezzo bicchiere di olio d’oliva, aglio in camicia, il trito di verdure, qualche foglia di salvia e del peperoncino. Mantenere il fuoco lento. Quando il trito inizierà a soffriggere, aggiungete le seppie, il polpo ed i moscardini ed aggiungere un mestolino di brodo.



A questo punto aggiungere la passata di pomodoro, oppure, dei pomodorini ben spellati.



Cuocere fino a quando i molluschi non si saranno ammorbiditi. Aggiungi ora i pesci di dimensioni più grandi e continua a cuocere aggiungendo di tanto in tanto del brodo. Per ultimi si aggiungono i crostacei.



Il Cacciucco dovrà cuocersi per circa 40/50 minuti, passato il tempo necessario, aggiungere le cozze.



Il cacciucco va servito in piatti fondi, accompagnati da pane ben tostato insaporito con dell’olio all’aglio o strofinando l’aglio direttamente sulla fetta.



Per finire, spruzzatina di prezzemolo tritato e filo d’olio.



Di primo acchito, la ricetta originale del cacciucco alla livornese può sembrare un pochino lunga e complicata, ma d’altronde, quando si ha a che fare con un un nuovo piatto da preparare è necessario sempre qualche tentativo prima di perfezionarla e di farla propria.



La feste del Cacciucco

Ogni anno a Livorno viene celebrato con una manifestazione dedicata al cacciucco, il Cacciucco Pride, dove cuochi e chef stellati si mettono alla prova per far assaggiare il miglior Cacciucco alla Livornese ai visitatori.



Per info della manifestazione www.cacciuccopridelivorno.it