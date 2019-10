Caffè Mauro festeggia 70 anni di storia e passione…a tostatura lenta

Caffè Mauro – azienda storica nella produzione di caffè dal 1949 – celebra i 70 anni di attività, un compleanno che viene festeggiato con grande positività grazie anche al forte incremento del mercato estero che ha consentito di raggiungere nel 2018 l’obiettivo di 20 milioni di euro di fatturato.

“È per noi un compleanno molto speciale – dichiara Fabrizio Capua, Presidente e Amministratore Delegato nonché fondatore di Capua Investments, holding nata con l’obiettivo di identificare e rilanciare eccellenze del Made in Italy – che ricorda, da un lato, una storia imprenditoriale di grande passione, impegno e sacrifici, avviata da Demetrio Mauro, dall’altra il lavoro che nel corso di questi dieci anni abbiamo svolto insieme al management dirigenziale per rilanciare nel mondo un brand unico.

Desidero condividere questo momento con tutti i professionisti e colleghi, e in particolare con il nostro Direttore Generale Michele Rizzo, che con grande impegno, lavorano quotidianamente per far crescere l’azienda – grazie a nuove partnership sia nazionale sia estere – e con la mia famiglia, nel ricordo di mio padre, prematuramente scomparso vent’anni fa: da ormai quattro generazioni nutriamo nei confronti del nostro territorio un senso di profonda gratitudine e tramandiamo un senso di responsabilità che ci porta a investire, credere e valorizzare le nostre eccellenze.”



Caffè Mauro oggi

Con sede a Villa San Giovanni (RC) su una superficie di oltre 40 mila mq, Caffè Mauro si è riposizionata fra i protagonisti del mercato, si colloca fra i più importanti brand del mercato italiano ed estero ed è riconosciuto come un prodotto di alta gamma.

L’attività dell’Azienda – che dà lavoro a circa 150 persone, considerando l’indotto – è divisa tra canale horeca, che pesa per il 60% tra Italia ed estero, la GDO per il 20%, mentre il resto è rappresentato dal vending, con il caffè in grani e capsule.

Il 43% del fatturato proviene dall’export, con una presenza diretta in oltre 60 Paesi: oltre ai mercati consolidati come Canada e Germania, negli ultimi anni Mauro è fortemente cresciuta in paesi come Israele, Ungheria, Grecia, Malta, dove da diversi anni registra crescite a doppia cifra.

Caffè Mauro ha approvato nei mesi scorsi il nuovo Piano Industriale (2018 - 2021), che punta ad una crescita complessiva del 15% rispetto ad oggi, con un fatturato al terzo anno di circa 23 milioni di euro. Inoltre l’azienda punta nel triennio ad aprire o consolidare nuovi mercati fra cui Middle East, Russia, Paesi Baltici, UK e Nord America.



La Storia di Caffè Mauro

Caffè Mauro inizia nel 1949 quando Demetrio Mauro ebbe l'intuizione e la forte volontà di far installare in un magazzino, nei pressi del porto di Reggio Calabria, una macchina torrefattrice della capacità di 20 chili. La piccola azienda ha uno sviluppo vorticoso. Demetrio Mauro costruisce una realtà che diventerà presto una delle più avanzate del settore. Negli anni '50 e 60' la "Mauro Caffè" si connota come un'Azienda innovatrice da molteplici punti di vista: applica strategie inedite nell'ambito dei sistemi di produzione, della distribuzione e della promozione.

Nel giugno 2008 Independent Investments, la holding d'investimento fondata da Fabrizio Capua – oggi divenuta Capua Investments – rileva la Caffè Mauro con l'obiettivo di supportarla, sia con risorse finanziarie, sia in termini strategici, nel processo di crescita e di consolidamento del marchio, in una fase riorganizzativa necessaria per acquisire un più adeguato posizionamento competitivo e una più corretta valorizzazione - sul mercato nazionale ed internazionale - del suo patrimonio di esperienze e di qualità e delle sue potenzialità. Oggi la Caffè Mauro è una realtà imprenditoriale italiana riconosciuta nel mondo per la qualità e la tradizione e di un'azienda ben inserita nei mercati internazionali, con una struttura operante su tutti i canali distributivi (dall'alimentare al bar, dalla ristorazione al vending) e una rete capillare di vendita organizzata in Italia e all'estero. L'azienda sorge su un’area totale di 40.000 mq ed è attiva con uno stabilimento di 6.000 mq, inaugurato nel 1997 a Villa San Giovanni (RC), che coniuga l'avanguardia tecnologica e l'automazione dei processi all'esperienza di un team di esperti che segue e controlla ogni singola fase del processo produttivo. Un laboratorio dedicato al controllo di qualità verifica costantemente che siano rispettati i più rigorosi standard qualitativi.



I Flagship Store Caffè Mauro

Nel corso della scorsa estate, Fabrizio Capua ha riportato a nuova vita il “Bar del Porto”, storico locale di Porto Ercole che per moltissimi anni è stato il luogo di incontro preferito dal jet set internazionale: una apertura che ha avviato un progetto che punta a rilevare caffè e locali di particolare importanza turistica, paesaggistica e storica, con l’obiettivo di far tornare a risplendere magnifiche realtà.

Parallelamente a questo progetto che mira al recupero e al rilancio di caffè italiani storici e di grande pregio paesaggistico, Capua Investments sta lavorando a un piano di apertura di alcuni Flagship Store Caffè Mauro, locali icona della qualità della torrefazione calabrese.



L’Accademia del Caffè

Luogo di formazione e condivisione – nato per volontà dell’Azienda, consapevole del valore della formazione continua e della ricerca dell'eccellenza – allestito per ricercare sempre soluzioni innovative e adeguate alle esigenze di mercato, per aggiornare la professionalità degli operatori, nonché diffondere la cultura del caffè presso gli esercenti ed i consumatori.

L'Accademia – coordinata da Andrea Faggiana, pluripremiato a livello internazionale – è uno spazio dedicato al confronto diretto con il consumatore sui nuovi modi di vivere l'esperienza dell'espresso, con nuove occasioni di fruizione: i responsabili dell'Accademia visitano giornalmente il mercato e percepiscono le esigenze dei consumatori, una ricerca mirata di soluzioni innovative.

Attenti conoscitori del caffè, monitorano giorno per giorno il processo di produzione in ogni sua fase, dalla corretta scelta delle origini, alla tostatura lenta, al prodotto finito, sperimentando sempre nuove soluzioni.