Caggiulino peluche e le avventure dei 131 comuni lucani da colorare

Il peluche di Caggiulino in accoppiata con un book con 131 disegni da colorare che ti portano alla scoperta della Basilicata

Un Natale speciale è alle porte, da vivere nonostante le difficoltà del momento a casa in armonia, ed è tempo di pensare a piccoli doni che possono allietare i più piccoli in questo periodo natalizio. Ecco arrivare dalla PMI innovativa materana iInformatica (rappresentata da Vito Santarcangelo) Caggiulino peluche insieme ad un quaderno dei disegni di 131 comuni lucani da colorare.

Nel Book da colorare troviamo in ordine alfabetico tutti i comuni lucani, ciascuno rappresentato da un disegno caratteristico realizzato dall’artista ferrandinese Alessandro D’Alcantara.

I bambini lucani potranno quindi trascorrere le vacanze scoprendo colorando tante perle della Lucania come il santuario della madonna della neve di Castelluccio Inferiore, la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Balvano, il ponte del Pianello di Muro Lucano, le cantine di Barile, la chiesa di San Michele Arcangelo di Pomarico, l’acquedotto di Sarconi, la Murgia di Sant’Oronzo di San Martino D’Agri, il maggio di Accettura, i palmenti di Pietragalla e la stonehenge di Oliveto Lucano.

Un viaggio da colorare alla scoperta del territorio Lucano in modo originale, in compagnia di Caggiulino, bellissimo peluche.

Tale nuova iniziativa natalizia rientra nel progetto Lucanum patrocinato dal comitato regionale delle Pro Loco Unpli Basilicata, rappresentato da Rocco Franciosa.

L’opera ha visto inoltre il coinvolgimento di Nicolò Montesano, Cristiano Di Gabriele, Saverio Crisafulli e Michele Castellano.

Il quaderno con il peluche è già in vendita a 19,90 € sul sito www.lucanum.it e nella prossima settimana nelle principali librerie di Matera e Potenza.