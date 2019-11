CALLAS Tribute Prize New York

"evento presso la prestigiosa Italian Academy della Columbia University di New York il 25 Novembre alle 6 p.m. costituirà un omaggio speciale alla Callas: musica, teatro, moda e premiazioni destinate alle donne che si sono distinte in diversi settori come sociale, arte e naturalmente la musica"

NEW YORK 25 novembre 2019.



Per celebrare la nascita del mito dell’Opera lirica, Maria Callas (nata nella notte del 2 dicembre 1923 nell’Ospedale Terence Card Cook nell Upper East Side di Manhattan) il Presidente della Melos International - Dante Mariti - nelle vesti di ideatore e produttore, organizzerà un evento presso la prestigiosa Italian Academy della Columbia University di New York il 25 Novembre alle 6 p.m. che costituirà un omaggio speciale proprio alla Callas: musica, teatro, moda e premiazioni destinate alle donne che si sono distinte in diversi settori come sociale, arte e naturalmente la musica.

Il tutto attraverso la figura della Callas, nella giornata internazionale della violenza contro le donne, alla presenza di personaggi di fama mondiale.

L’evento sarà lanciato alla presenza delle autorità, della stampa e degli ospiti la mattina del 25 alle 11 con una visita proprio all’Hospital Terence Card Cook.NY. dove è nata Maria.



ALCUNI DEI PREMIATI:



Il celebre soprano KATIA RICCIARELLI



Il noto soprano internazionale SUMI JO,



l’attrice hollywoodiana Sienna Rose Miller,



Melissa Wegner Executive Director del National Council Auditions del Metropolitan Opera of New York,



la giovane soprano ospite principale del METROPOLITAN OPERA, Jessica Faselt,



L’ attrice Miss World, VALERIA ALTOBELLI,



Il mezzosoprano Alicja Wegorzewska direttore dell'opera da camera di Varsavia,



La cantante attrice cinocanadese LU YE, la giovane soprano DIANA GOUGLINA,



Claudio Ferri opera manager internazionale,



Il MITHOS OPERA FESTIVAL della Regione Sicilia in memoria di FRANCO ZEFFIRELLI, diretta dal Maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara e dal regista NINO STRANO.



La Presidente Sara Manfuso, dell’Associazione per lo sviluppo sociale #IoCosì



La promotrice culturale e consigliera del Teatro dell’Opera di Roma Francesca Chialà



Il direttore artistico del Taormina FILM FEST, Silvia Bizio



Interverranno gli artisti: James Valenti tenore, il pianista Gianfranco Pappalardo Fiumara, il tenore Roberto Cresca, la pianista Sabrina Trojse, il sassofonista Mimmo Malandra, la cantante pop DAN, l’attrice Vanessa Innocenti, Il Premio Oscar Paul Haggis, ed altri…



La serata sarà presentata dalla modella attrice Eleonora Pieroni e dall’attore Vincenzo Bocciarelli, per la realizzazione di uno special televisivo trasmesso in worldvision.



L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno di alcuni promotori e sponsor, come: il Comune di Ravello, che consegneranno il prestigioso riconoscimento PREMIO WAGNER DEL CONCORSO LIRICO, la fondazione MITHOS afferita alla Regione Siciliana, la I.Food,Alessandro Condurro(Antica Pizzeria da Michele) Angelo Terzo(Passione di Sofi) Francesco Marra(Marra Forni) - la Evergreen Jade entertainment inc.- la casa di moda ANNA LY di MOSCA che dedicherà alcune delle sue creazioni alla Callas…



STUDIO DEL VECCHIO (Executive Manager), MARIO BUCCERI FASHION DI NEW YORK, ALBERTO RIGHINI LUXX MANAGEMENT MILANO.



In collaborazione con l’autore Tommaso Cennamo, il giornalista Luigi Liberti di Patrimonio italiano Tv, il direttore della fotografia Gianluca Fiore, l’international cultural Ambassador Lexye Aversa, la P.R. Ekaterina Shevlyakova, Luigi Gallo.



Si ringrazia inoltre la EVA FRANCHI FOUNDATION, per il supporto di borse di studio a giovani cantanti lirici



I premi consistono in una opera d’arte raffigurante la Callas, creata dall’artista Francesco Forte “ Il Forte dell’Arte”



