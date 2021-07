CALZEDONIA Collezione SS21

Elisabetta Canalis regina wild della spiaggia con il bikini fiorato

L’estate italiana di Elisabetta Canalis è iniziata una manciata di giorni fa.



L’influencer, di casa a Los Angeles, è tornata nella sua Sardegna per una pausa di relax e sole.



Bellissima come sempre, Eli ha sfoggiato un look into the wild con capelli mossi e schiariti dal sole e una lieve abbronzatura. Il tocco chic?



Il bikini romantico a fiorellini, a contrasto con l’atmosfera incontaminata di una Sardegna sospesa nel tempo.



Il costume Nizza è un inno a una gioia bon-ton, con il reggiseno a triangolo scorrevole e gli slip coordinati ricoperti da una deliziosa trama a piccoli fiori.



Wild&romantica, Eli è la regina dell’estate.