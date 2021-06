Calzedonia: sfumature lilla chic per il nuovo bikini di Chiara Ferragni

I colori delicati e vividi della spiaggia toscana si sposano perfettamente con la nuance pastello del costume scelto da Chiara, affezionata web ambassador del brand.

In vacanza in Toscana con tutta la famiglia, Chiara Ferragni sceglie un bikini super chic per il suo sunbath. L'influencer indossa il bikini Miami, composto da un reggiseno push-up leggermente imbottito chiuso sul retro da un romantico fiocco, e coordinato alla brasiliana ton-sur-ton.



Il tocco sofisticato e cool? La texture del bikini effetto 3D. I modelli Crinkle, dall’inconfondibile texture a rilievo e già best seller l’estate scorsa, quest’anno presentati in quattro nuove varianti colori: corallo, lime, lilla, nero.



Novità anche nelle forme: oltre ai già noti triangoli e push up, la canotta cut out con taglio a mezzaluna, sportiva e trendy secondo la moda lanciata oltreoceano.



I colori delicati e vividi della spiaggia toscana si sposano perfettamente con la nuance pastello del costume scelto da Chiara, affezionata web ambassador del brand.