Cambiare il look alla casa: grazie a Storelist potrai viverlo prima di sceglierlo

Con Storelist simula online l’abbinamento dei nuovi materiali per la tua casa e realizza i tuoi sogni in pochi clic.

Quante volte abbiamo cambiato qualcosa di casa nostra, pensando prima dell’acquisto che fosse la soluzione perfetta per lo stile che immaginavamo e poi, ultimati i cambiamenti, ci siamo resi conto che in realtà non stava per niente bene o che era in contrasto con il resto della stanza?



Voilàp Digital, parte del gruppo Voilàp Holding, ha ideato una piattaforma web che può darci la visione di come saranno dal vivo i serramenti, i rivestimenti ed i pavimenti dopo la ristrutturazione della casa. È un sito intuitivo che permette in un ambiente grafico 3D dettagliato e in pochi clic di configurare una stanza specifica della casa, lasciandosi ispirare anche dagli stili dei designer nella rubrica ‘Lasciati ispirare’.

Questa piattaforma è la nuova frontiera del rapporto tra acquirente, architetto, designer e punto vendita.



Si tratta di un’esperienza d’acquisto coinvolgente che va incontro alla tendenza sempre più diffusa della fusione tra il mondo fisico degli showroom e dei negozi, e quello digitale. L’utente viene coinvolto sul web aiutandolo a capire in modo semplice e veloce i diversi prodotti, le differenze tra gli stessi e gli abbinamenti più adatti alle proprie esigenze e ai propri gusti. L’esperienza termina poi nello store dove il personale qualificato lo guiderà nella finalizzazione dell’acquisto. L’obiettivo è quello di rendere sempre più consapevole l’utente di quello che cerca e quello che più si sposa nell’ambiente che intende cambiare.

Grazie a Storelist l’esperienza di acquisto all’interno dello showroom evolve e s’integra perfettamente con quella online, è quindi strettamente connessa con quella online. Si tratta di uno strumento completamente gratuito grazie al quale è possibile navigare attraverso la moltitudine di prodotti per l’arredo di pavimenti e pareti e identificare il rivenditore più vicino a cui rivolgersi con fiducia.



Dopo aver configurato i prodotti che si desiderano acquistare, è più facile esser pronti a visitare lo store di persona, arrivandoci con le idee chiare, risparmiando così tempo ed energie.