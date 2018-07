Cambio al vertice: Simone Bressan alla guida di Sereni Orizzonti Holding

Cambio al vertice di Sereni Orizzonti Holding: il Gruppo, con un piano di investimenti da 180 milioni e 85 strutture attive in Italia, è leader affermato nella costruzione e gestione delle residenze sanitarie per anziani

Cambio al vertice per la capofila del Gruppo dell’imprenditore friulano Massimo Blasoni Sereni Orizzonti Holding, che costruisce e gestisce residenze sanitarie per anziani in Italia. Con 5.000 posti letto, Sereni Orizzonti è uno dei leader del settore, una realtà in grande crescita con un consolidato di oltre 150 milioni di euro e uno sviluppo costantemente in doppia cifra nell’ultimo quinquennio.



Le redini della Holding vengono prese da Simone Bressan, 36 anni, già impegnato con incarichi al Ministero del Lavoro, direttore di un Centro Studi economico nazionale e da tempo nell’organico dirigenziale del Gruppo. Bressan è entrato in Sereni Orizzonti nel 2006, negli ultimi due anni ha guidato l'immobiliare di sviluppo LifeCare.



Spiega Bressan: “Siamo impegnati con un rilevante piano di sviluppo che prevede la realizzazione di oltre 2.500 nuovi posti letto entro il 2020, con investimenti per 180 milioni di euro: un progetto ambizioso ma coerente con la domanda di posti letto e l’incremento dell’aspettativa di vita media”.



Il gruppo è oggi già presente con 85 residenze in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Sardegna.



Sereni Orizzonti 1 SpA

Via Vittorio Veneto, 45 Udine (UD)

Tel. 0432 506519