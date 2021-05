Cambio di stagione: perché è un periodo così delicato? Cosa succede al nostro organismo e come aiutarlo

Gli integratori alimentari Yovis, con la loro azione che favorisce l’equilibrio della microflora batterica, e Carnidyn Plus, che combatte la stanchezza fisica e mentale, aiutano ad affrontare al meglio il cambio di stagione L’arrivo della bella stagione è un periodo che molti aspettano con gioia, ma che può spesso arrecare disturbi al nostro organismo.

È un periodo di cambiamento: aumentano le ore di luce, influenzando i ritmi circadiani, cambia l’ambiente esterno, con sbalzi di temperatura e di umidità, e cambiano anche le nostre abitudini.

Questo vuol dire che anche l’organismo si trova “costretto” a subire un cambiamento, e non è raro che la reazione a tale avvenimento si manifesti attraverso fastidiosi segnali.



Cambio di stagione: cosa succede all’organismo

Il cambio di stagione, infatti, può dare origine al cosiddetto Disordine Affettivo Stagionale (Seasonal Affective Disorder, in acronimo SAD, come “triste” in inglese). Sono numerose le persone che manifestano svariati sintomi come stanchezza, spossatezza, irritabilità, ansia, insonnia ecc.



La Dottoressa Maria Luisa Cravana, Biologa Nutrizionista spiega: “La sindrome, o letargia, primaverile comporta stanchezza eccessiva, difficoltà di concentrazione, senso di debolezza generale: molte persone in questo periodo si sentono costantemente scariche e demotivate, come se mancasse loro il carburante necessario a portare avanti le tante attività quotidiane.”



In questo periodo delicato, anche l’intestino è sottoposto a una fase di assestamento delle nuove abitudini, che possono alterare la microflora batterica.



Il Dottor Paolo Orsi, Gastroenterologo, spiega cosa succede all’apparato gastrointestinale: “Il legame tra cambio di stagione e disturbi digestivi è acclarato, si verificano non di rado intensificazione dei fastidi, nei soggetti già predisposti, e nuovi casi di alterazioni e disbiosi all'apparato gastrointestinale. In questo periodo si manifestano aspetti psicosomatici e anche alterazioni di alcuni neurotrasmettitori che agiscono sia direttamente che indirettamente sul nostro intestino”.



Il Dottor Orsi prosegue: “Gli sbalzi termici caratteristici del periodo, inoltre, possono provocare un abbassamento delle difese immunitarie… e intestino e sistema immunitario sono strettamente collegati tra loro. L’intestino, infatti, non solo è il principale organo della digestione nell’uomo, ma contribuisce in maniera determinante alle difese immunitarie dell’organismo. Basti pensare che circa il 70% delle cellule immunitarie dell’organismo è situato proprio nell’intestino”.



Ma non sono solo le cellule intestinali ad interagire con il sistema immunitario.

La Professoressa Patrizia Brigidi, Docente di Biotecnologia delle Fermentazioni presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, spiega: “Sono circa 39 trilioni i batteri, virus e funghi che abitano il nostro intestino e costituiscono il microbiota intestinale. Si tratta di un’entità univoca e personale, diversa in ognuno di noi; una moltitudine dinamica, che varia con l’età, la dieta, l’ambiente… e chiaramente anche con le stagioni.

Anche l’aria ha un suo microbioma, l’“aerobiome”, una nuvola di microrganismi che ci circonda e che cambia in base a temperatura e umidità, risentendo così della stagionalità. Anche l’aria che respiriamo, dunque, influenza il nostro microbiota intestinale.

Studi recenti, inoltre, dimostrano che nelle regioni in cui vi sono forti cambi climatici il microbiota è più variabile rispetto che in altre regioni del mondo .”



Cosa fare? Alimentazione corretta, buone abitudini e attività fisica regolare



Sicuramente l’alimentazione gioca un ruolo importantissimo: previene i fastidi, quando è corretta o, al contrario, li aggrava, quando è sbagliata.

La dieta, infatti, è un fattore chiave che influenza la composizione del microbiota intestinale, ma per essere davvero efficace, deve essere un’abitudine .



La Dottoressa Cravana, indica l’alimentazione più corretta per entrambi i disturbi: “Per contrastare la stanchezza fisica e mentale è preferibile consumare pasti leggeri ricchi di frutta fresca e secca, verdura, cereali integrali, carni magre, alimenti ricchi di vitamine, ed evitare cibi difficilmente digeribili.”



“Per mantenere l’equilibrio intestinale” - continua la Dottoressa - “è bene consumare abitualmente cibi fermentati come yogurt e miso, fibre, cereali integrali ed evitare invece il consumo eccessivo di carne, fritti, cibi piccanti e speziati, cioccolato, formaggi stagionati e ovviamente bevande gassate e alcool.”



Oltre all’alimentazione, praticare attività fisica regolare e condurre uno stile di vita corretto (non fumare, andare a dormire almeno due ore dopo i pasti e ridurre lo stress) sono altri due fattori importanti per prevenire questi disturbi.



I tuoi alleati anche nel cambio di stagione

Sicuramente in questo periodo dell’anno l’aiuto esterno dell’integrazione alimentare diventa strategico.



La Dottoressa Carolina Carosio, Presidente Nazionale Giovani Farmacisti aggiunge: “Durante i cambi di stagione i pazienti entrano in farmacia lamentando soprattutto disturbi gastro enterici, reflusso, mal di testa, stanchezza e spossatezza. Per tutti questi disturbi, l’approccio con integratori alimentari è il primo consiglio al banco, spesso risolutivo e facilmente gestibile da parte di tutti i pazienti. Privilegiare le caratteristiche intrinseche dei prodotti, in termini di qualità formulativa e di azioni fisiologiche, è sempre la scelta vincente, sia per il professionista che dispensa il consiglio, sia per il paziente che ne usufruisce.”



Gli integratori alimentari Alfasigma Yovis e Carnidyn Plus, lavorano su due fronti differenti, entrambi a supporto dell’organismo per ricostituire le mancanze che si presentano durante i diversi momenti della vita, anche nel cambio di stagione.



La linea di integratori alimentari Yovis probiotici multiceppo, multispecie e multigenere, contiene miliardi di fermenti per aiutare a ripristinare l’equilibrio del microbiota intestinale. Mentre gli integratori alimentari Carnidyn Plus, a base di carnitina, hanno una formulazione completa ed equilibrata per combattere stanchezza fisica e mentale



Per maggiori informazioni è possibile visitare le pagine www.yovis.it e www.carnidyn.it



YOVIS

YOVIS STICK, YOVIS CAPS, YOVIS FLACONCINI e YOVIS BAMBINI sono integratori alimentari caratterizzati da un mix di bifidobatteri, streptococchi e lattobacilli, fermenti lattici vivi la cui attività probiotica favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale che può risultare alterata.

Una ricca letteratura internazionale e le linee guida WGO (Guarner 2012), riconoscono e approvano l'utilizzo di probiotici nella diarrea del bambino, diarrea da antibiotici nel bambino e nell’adulto, diarrea nosocomiale nel bambino, sindrome da infiammazione intestinale (IBS). Su queste basi è stata formulata la linea di Integratori alimentari YOVIS a base di Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus - un mix completo per riequilibrare la flora batterica intestinale - e l’integratore alimentare YOVIS BAMBINI a base di Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium breve, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Limosilactobacillus reuteri, per favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale di bambini dai 3 ai 14 anni.



LA LINEA CARNIDYN

CARNIDYN PLUS BUSTINE, CARNIDYN PLUS COMPRESSE MASTICABILI e CARNIDYN FAST MAGNESIO E POTASSIO sono integratori alimentari caratterizzati dalla presenza di carnitina e da formulazioni equilibrate di altri ingredienti come Vitamine, Sali Minerali, Componenti Ergogeniche e Aminoacidi. Dopo un’attenta analisi sui ritmi di vita accelerati che contribuiscono alla formazione di stress e stanchezza psicofisica, e ai periodi dei cambi di stagione, che ci rendono più vulnerabili, è stata formulata la linea di Integratori alimentari Carnidyn Plus a base di carnitina. Indicata per restituire all’organismo l’apporto di energia necessario a svolgere le normali azioni quotidiane durante i momenti di calo energetico.



Info su Alfasigma

Alfasigma è una delle principali società farmaceutiche italiane: presente in oltre 90 Paesi, ha una forza lavoro di circa 3.000 persone, laboratori di Ricerca e Sviluppo, e 5 stabilimenti di produzione.

In Italia Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti da prescrizione dove, oltre al forte focus sul Gastro-Intestinale, è presente in molte aree terapeutiche primary care. Produce e commercializza prodotti di automedicazione, nutraceutici e integratori alimentari.

Per ulteriori informazioni, visitare www.alfasigma.com