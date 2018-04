Cambio gomme: perché acquistare pneumatici usati

Il momento di cambiare gli pneumatici si avvicina e molti automobilisti devono decidere quali gomme acquistare. In questo articolo scopriamo una valida alternativa al nuovo: le gomme usate revisionate da specialisti e vendute online.

Il momento del cambio gomme si avvicina e per molti automobilisti italiani è tempo di decidere quali pneumatici comprare. La scelta sembra scontata: al posto delle vecchie gomme usate vanno montate gomme nuove di fabbrica, le uniche in grado di assicurare standard di sicurezza e comfort di guida all'altezza delle aspettative. In realtà non è sempre vero. Sebbene meccanici e gommisti propendano per l'acquisto a scatola chiusa di gomme nuove, in commercio esistono pneumatici usati di qualità di tutte le marche e per ogni tipologia di veicolo. Non parliamo di gomme offerte da privati su Ebay o Subito, bensì di gomme controllate e garantite da aziende specializzate in questo tipo di commercio. La vendita in questo caso avviene tramite web: si scelgono le gomme, si acquistano online e si riceve il prodotto a casa o in officina. I prezzi sono più bassi anche del 50%-70% rispetto al nuovo, e questo è senza dubbio il primo e più importante vantaggio per il cliente finale. Se consideriamo che un treno di pneumatici nuovi viene a costare in media 400 euro, lo stesso treno usato avrà un costo di appena 120-150 euro, e cioè meno della metà!



C'è poi l'aspetto ambientale: optare per le gomme usate significa pesare meno sull'ecosistema, sia perché si sfrutta al massimo il prodotto evitando che finisca in discarica prima del tempo, sia perché si ritarda l'acquisto di gomme nuove con minori consumi di risorse per noi e per il pianeta (gomma, acqua, energia, ecc). Un duplice vantaggio che porterebbe enormi benefici se fosse applicato in maniera più estesa. Invece, soprattutto in settori come l'autonoleggio, il trasporto pubblico e privato, il car sharing e simili, le gomme vengono cambiate in anticipo, addirittura a metà del ciclo di vita ammesso per legge. E qui veniamo al tema della sicurezza. In Italia la normativa consente la circolazione di auto e veicoli fintanto che lo spessore del battistrada non scende sotto la soglia critica di 1,6 mm. Se lo spessore di partenza si attesta intorno ai 7, 8 o 9 millimetri, è chiaro che sostituire le gomme a 4 o 5 millimetri di spessore risulta una scelta arbitraria, determinata dalla credenza che se le ruote si assottigliano l'aderenza diminuisce.



Eppure, non esistono ad oggi studi scientifici che dimostrino la correlazione fra numero di incidenti e spessore del battistrada, né si trovano su giornali e siti web statistiche significative a riguardo. Sembrerebbe dunque trattarsi nient'altro che di una convinzione, frutto di scarsa conoscenza della materia anche da parte degli addetti ai lavori. Per fortuna non è mai troppo tardi: l'avvento di Internet ha permesso a piccole aziende e gommisti di proporre al pubblico della rete il proprio catalogo di gomme usate per auto, van, SUV, ma anche jeep, camper e altri mezzi. Le gomme, sottoposte a rigidi controlli e specifici trattamenti come l'applicazione di spray sigillante a base d'acqua, vengono in questo modo recuperate e stoccate al sicuro dagli effetti nocivi di agenti atmosferici, sbalzi di temperatura, umidità, fino al momento dell'acquisto. Un sistema pratico, veloce e moderno per affrontare il cambio gomme con serenità, risparmiando soldi e tempo prezioso senza pesare sull'ambiente.