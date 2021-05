CAMO: prima Clinica Covid-free in Italia

Centro Ambrosiano Oftalmico ottiene la certificazione Global Safe Site Excellence di Bureau Veritas Eccellenza milanese e notorietà internazionale per CAMO, il Centro Ambrosiano Oftalmico che si dimostra ancora una volta pioniere ottenendo per primo in Italia, la certificazione Global Safe Site Excellence per Covid-19 messa a punto dall’ente di certificazione internazionale Bureau Veritas, in collaborazione con Johnson & Johnson Surgical Vision. Un riconoscimento che è frutto dell’impegno dello staff CAMO per garantire ai pazienti la totale sicurezza durante tutto il percorso di cura.

La certificazione Global Safe Site Excellence



Il Centro Ambrosiano Oftalmico è la prima clinica oftalmica italiana ad ottenere tale riconoscimento per aver garantito l’adozione delle specifiche misure preventive, di pulizia, igiene, sanificazione e controllo di tutti gli ambienti e le superfici contro la diffusione del Coronavirus. CAMO assicura così la tutela della salute dei pazienti e di tutto lo staff.

In particolare, la certificazione riconosce l’applicazione delle buone pratiche di prevenzione e test di superficie del Covid-19. Pratiche conformi alle norme del Ministero della Salute, a quelle dell’Istituto Superiore di Sanità, alle raccomandazioni e linee guida oftalmologiche delle Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali e a quelle della Organizzazione Mondiale della Sanità per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.



Al fine dell’ottenimento della certificazione, la struttura ha superato un severo esame nell’ambito del quale sono state effettuate analisi per la verifica dell’assenza del virus da tutti gli strumenti e le superfici della clinica, insieme alla valutazione oggettiva di disinfezione, pulizia e igiene. Successivamente, l’ente di certificazione ha effettuato la valutazione del personale in materia di formazione e capacità di contrasto e contenimento del Coronavirus.



Una tutela volta alla sicurezza di pazienti e staff

La certificazione di Global Safe Site Excellence, che ha la durata di 1 anno, conferma l’impegno che CAMO, sin dall’inizio della pandemia da Coronavirus, ha dimostrato nei confronti della salute di tutti.



“Fin da marzo 2020 - afferma il Dott. Lucio Buratto, fondatore di CAMO - abbiamo implementato un rigoroso protocollo di sicurezza volto a garantire la massima tutela della salute dei nostri pazienti e dei nostri collaboratori. Siamo certi che il contenimento della pandemia passi attraverso l’attenzione di ognuno e, da parte nostra, abbiamo voluto fornire il nostro contributo per la massima sicurezza di staff e pazienti”.



CAMO, il Centro Ambrosiano Oftalmico, centro oculistico d’eccellenza per la diagnostica, la correzione e la cura dei difetti e delle patologie visive. Fondato nel 1983 a Milano dal Dott. Lucio Buratto, rappresenta da sempre il punto di riferimento dell’oculistica italiana ed internazionale nell’ambito del segmento anteriore e posteriore dell’occhio. Fra i primi in Europa a utilizzare la tecnica della facoemulsificazione nell’intervento di cataratta e l’impianto di cristallini artificiali da camera posteriore, il Dott. Buratto è pioniere della chirurgia della miopia, noto a livello internazionale per essere stato il primo al mondo a utilizzare il laser intrastromale per la correzione dei difetti visivi. Con all’attivo oltre 40.000 interventi di chirurgia della cataratta e di chirurgia dei difetti visivi, Lucio Buratto è noto in tutto il mondo per le importanti innovazioni che ha apportato nella chirurgia oftalmica. Ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti internazionali, tra i quali il Barraquer Award, il massimo riconoscimento internazionale per un chirurgo refrattivo. Il Dottore ha scritto più di 50 tra trattati e libri di chirurgia oculare e dirige da oltre 30 anni il Congresso Videocatarattarefrattiva, il più importante congresso di cataratta e refrattiva in Italia.