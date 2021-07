Campania da gustare: Riso Gallo e Rossopomodoro insieme per una nuova e vincente partnership nel settore della ristorazione italiana d’eccellenza

Il noto brand napoletano sceglie Riso Gallo per i piatti del nuovo menu estivo, legato alle città del sud con il riso del nord. Presentato con un evento speciale da entrambi gli ambasciatori della cultura gastronomica che ci porta in Campania alla scoperta del territorio e dei sapori tipici di Capri e Ischia

La partnership tra Riso Gallo e Rossopomodoro nasce dalla volontà di creare piatti simbolo della tradizione e nuove proposte, valorizzando le eccellenze gastronomiche del nostro Paese di cui entrambi i brand sono da sempre emblema in tutto il mondo.



Riso Gallo e Rossopomodoro hanno studiato una proposta completa per valorizzare l’italianità e la qualità dei prodotti combinati nelle varie ricette. A partire da metà luglio e fino alla fine di settembre, ogni punto vendita Rossopomodoro arricchirà la propria offerta con una proposta ispirata alle eccellenze gastronomiche regionali della Campania.



Si partirà dalle isole napoletane per eccellenza con una rivisitazione inedita e innovativa del piatto a base di riso più iconico della tradizione e che rispetterà anche la territorialità degli ingredienti utilizzati.



Sempre con l’obiettivo di valorizzare il territorio italiano e la qualità dei propri prodotti, in collaborazione con APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), verranno organizzati diversi eventi in alcuni dei locali Rossopomodoro selezionati.



Il primo appuntamento in calendario si è svolto il 14 luglio a Milano presso il Rossopomodoro di Viale Sabotino, che ha visto la partecipazione dello Chef Luca Malacrida (Capitano di APCI Chef Italia), Sonia Re (Direttore Generale APCI) con Antonio Sorrentino (Executive chef di Rossopomodoro e ideatore del piatto). Attraverso uno show cooking, Antonio Sorrentino ha realizzato il Risotto Caprese, un omaggio all’iconica isola, con Riso Gallo Carnaroli, carpaccio di cuore di bue, mousse di mozzarella di bufala DOP, olio verde al basilico e cialda di Grana. Luca Malacrida ha invece effettuato un giro d’Italia del gusto con Riso Gallo Riserva del Fondatore, guanciale, pecorino e limone. A Milano non poteva mancare Davide Civitiello, pizzaiuolo Campione del mondo Trofeo Caputo 2013, che ha realizzato il Ventaglio, calzone ischitano.



Apprezzamenti diffusi anche da parte dei partecipanti allo Show cooking per le ricette sfiziose preparate in diretta.



Il secondo evento si svolgerà, invece, a Ischia presso Rossopomodoro il 30 luglio e vedrà la partecipazione di Paolo Gramaglia, chef 1 stella Michelin alla guida del Ristorante Presidente di Pompei e Presidente Onorario di APCI Campania.



Inoltre, Rossopomodoro ha scelto da inserire nel proprio menu estivo, disponibile in tutti i ristoranti sul territorio nazionale, uno dei piatti a base di riso più amati e richiesti: gli arancini della “Tiella”, l’antipasto di fritto misto alla napoletana, e i “Poche poke calorie”, il nuovo food trend dell’estate, insalate di riso fresche, bilanciate da verdure, ortaggi, frutta e proteine per una pausa pranzo leggera. Le ricette proposte saranno realizzate con prodotti Riso Gallo, che ha selezionato risi dalle caratteristiche uniche e 100% italiani, ideali per la preparazione di piatti originali e fantasiosi, ma anche veloci da preparare e che mantengono il gusto inconfondibile della tradizione.



“Siamo lieti di essere al fianco di Rossopomodoro, un’insegna con cui condividiamo importanti valori come l’eccellenza e italianità, per offrire delle proposte di alto valore, che vedono l’ingrediente riso come assoluto protagonista - ha dichiarato Carlo Preve, Consigliere Delegato Riso Gallo SpA -. Il progetto “Rice Start”, all’interno del quale si inserisce questa collaborazione, è nato per dare un segnale positivo al settore Ho.Re.Ca., anche in virtù della profonda mission che da sempre ci guida: diffondere la tradizione e la cultura del riso e del risotto, in Italia e all’estero, avendo cura dell’intera filiera”.



“Con questa nuova e solida partnership, Rossopomodoro prosegue nella sua strategia di strutturare l’intera offerta attraverso la scelta di sole eccellenze italiane. Una scelta che riteniamo assolutamente indispensabile, perché proprio grazie a questa visione, Rossopomodoro, dopo 23 anni dalla sua nascita, resta la catena di ristorazione napoletana più diffusa al mondo - ha commentato Roberto Colombo, Amministratore Delegato Rossopomodoro -".



“Una grande azienda con grandi prodotti e un luogo fisico con gli chef per dar vita alle ricette - ha aggiunto Sonia Re, direttore generale APCI - Associazione professionale cuochi italiani”.



Riso Gallo è tra le più grandi riserie d’Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane. La sua storia inizia a Genova nel 1856, l’azienda attualmente è ubicata a Robbio Lomellina, nel cuore del Pavese. Una realtà che ha saputo far tesoro delle proprie tradizioni, coniugandole con il presente. Oggi è un’impresa all’avanguardia nel panorama dell’industria alimentare Made in Italy, alla sesta generazione, che continua a crescere, a conferma dell’attenzione al mercato e alle esigenze del consumatore, cui risponde puntualmente, con passione e dedizione, innovando e diversificando l’offerta, garantendo da sempre una costante ed elevata qualità. Riso Gallo, leader del mercato italiano del riso, è presente in 85 Paesi nel mondo. www.risogallo.it



Rossopomodoro è la più grande catena di pizzerie napoletane nel mondo. Fondato a Napoli - la patria della pizza - da tre giovani appassionati di cucina e pizza napoletana artigianale, Rossopomodoro è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana, per almeno 10 milioni di clienti nel mondo. Da 22 anni mantiene questa leadership basando la sua filosofia su 3 importanti pilastri: la qualità delle materie prime, scelte da fornitori storici e d’eccellenza, la lavorazione artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea e il servizio impeccabile, fondato sulla rinomata accoglienza napoletana. L’esperienza di Rossopomodoro è riassunta nel suo claim “come un giorno a Napoli” che significa immergersi nella storia, nella cultura e nei sapori di Napoli in qualunque Rossopomodoro ci si trovi in Italia e nel mondo. Oggi, Rossopomodoro conta più di 100 ristoranti pizzerie, situati nei centri storici delle più importanti città italiane, Roma, Firenze, Milano, Bologna, Palermo, Bari, Torino, Genova, Venezia, Perugia…, in diverse località turistiche da Nord a Sud. Così come nelle stazioni e aeroporti principali e in tantissimi Centri Commerciali dell’intero Paese. www.rossopomodoro.it





Autorevoli chef professionisti, affiancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto logistico e operativo di un team selezionato di professionisti, organizzatori, giornalisti, fotografi e coordinatori; una determinazione dinamica e perseverante; un altruista e sincero spirito di squadra; una professionalità accertata e sperimentata. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette bianche dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.



APCI è un’ Associazione di categoria che nasce in un’ottica di aggregazione e servizio, per costituire il valore aggiunto per il professionista della cucina italiana che voglia trovare un ambiente in cui riconoscersi, emergere, condividere la propria esperienza e trovare nuovi spunti di crescita e confronto.



E’ l’opportunità di accrescere la propria visibilità e quella del proprio luogo di lavoro, di ottenere una valida certificazione della propria professionalità, di usufruire di una selezione delle migliori offerte di lavoro, di collaborare quali testimonial dell’Associazione in Italia e nel mondo, di rappresentare le più grandi aziende con cui l’Associazione collabora ogni giorno. www.apci.it