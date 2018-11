CANAPAFORUM 2018: un’occasione preziosa di studio e conoscenza per l’evento di Federcanapa

Grande successo per il “numero zero” di Canapaforum 2018, due giorni di eventi, conferenze, workshop, seminari, mostra mercato e molto altro ancora dedicati alle molteplici applicazioni industriali e terapeutiche della canapa. Un grande evento di respiro internazionale promosso sabato 27 e domenica 28 ottobre al Circolo Filologico Milanese.

Non un semplice evento ricreativo, come più volte sottolineato dagli organizzatori, ma un’occasione di conoscenza e approfondimento. Un intento evidente sin dalla scelta della location: uno dei luoghi simbolo della cultura meneghina. Un modo per ricordare come la Lombardia vanti una importante tradizione sia nell'ambito della canapa industriale sia in quello della sua applicazione terapeutica, come precisato dal presidente di Federcanapa Beppe Croce.



Un concetto ribadito con forza anche dalla vice presidente Rachele Invernizzi: "Il Circolo filologico è la base culturale dell'imprenditoria milanese. Non si può relegare sempre la canapa a fiere di settore legate al ludico e al ricreativo. Vogliamo spiegare ai nostri imprenditori che puntare sulla canapa è una opportunità enorme per ristrutturare le aziende”.



“Federcanapa è nata dall'esigenza di raccogliere la grande molteplicità di iniziative ed esperienze che arrivavano da tutte le regioni italiane e riprendere così una grande tradizione del Paese – ricorda il presidente Croce, che aggiunge – E’ in corso un fenomeno di ripresa mondiale legato a nuovi settori, ed è stata scoperta anche l'enorme ricchezza della canapa per quanto riguarda la produzione di sostanze bioattive preziose dal punto di vista salutistico e terapeutico, oltre che per la cosmesi e l'alimentazione. In Italia ci sono enormi potenzialità di sviluppo per questi settori".



E grazie al fitto programma di conferenze, seminari, corsi di formazione e workshop, il messaggio è stato trasmesso con forza e autorevolezza.