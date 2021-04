Cancro & Covid L’emergenza nell'emergenza - 29 Aprile 2021, ORE 18

giovedì 29 Aprile, dalle ore 18 alle 19, si terrà il Talk web: ‘CANCRO & COVID L'EMERGENZA NELL'EMERGENZA’, organizzato da Mondosanità.

La cura dei tumori ha subito un rallentamento dovuto alla pandemia da Covid-19.

Non solo gli interventi chirurgici sono stati rimandati nella prima ondata, non solo

alcuni pazienti malati di tumore non si sono presentati negli ospedali a fare

chemioterapia per paura del Covid-19, ma le liste d’attesa sono notevolmente

aumentate a causa del carico di lavoro delle strutture ospedaliere e la riconversione

di alcune di esse in Covid Hospital. Bisogna rimettere la cura dei tumori al centro

dell’Agenda di Governo. Alcune ricerche europee considerando i dati degli ultimi

mesi predicono nei prossimi anni un aumento del 20% della mortalità dei pazienti

colpiti da tumore a causa della pandemia. È quindi ora di tornare a discutere di

queste tematiche mettendo insieme tutti gli attori della Sanità: dalle Istituzioni agli

specialisti, fino ai rappresentati dei pazienti e i cittadini. Con CIPOMO, Mondosanità

organizza un Talk Web per riportare l’attenzione sulla cura, la diagnosi e la

prevenzione dei tumori per superare le criticità dell’ultimo anno.



DISCUSSANT



Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete



Oncologica (ISPRO), Regione Toscana



Livio Blasi, Presidente CIPOMO



Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale, Regione del Veneto



Giulia Gioda, Giornalista



Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -



Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria



Franco Ripa, Dirigente Responsabile Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria,



Vicario Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte



Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità







⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL TALK WEB