Cancro e Covid L’emergenza nell'emergenza. L’oncologia nell'era intra e post pandemica - 16 Aprile 2021, ORE 11

il prossimo venerdì 16 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà l'incontro: 'CANCRO E COVID L'EMERGENZA NELL'EMERGENZA. L'ONCOLOGIA NELL'ERA INTRA E POST PANDEMICA', organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con FAVO - Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in oncologia.

L’emergenza oncologica è una realtà preoccupante su cui FAVO ha lanciato



un grido d’allarme, raccolto con grande senso di responsabilità istituzionale dalla



XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati in occasione dell’Audizione



sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza



epidemiologica da COVID-19. Il 18 novembre 2020, la stessa Commissione ha



approvato all’unanimità la risoluzione promossa dall’On. Carnevali “Iniziative per la



tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche”. Successivamente, il 25



novembre 2020 anche la Commissione Igiene e Sanità del Senato ha approvato



all'unanimità la risoluzione presentata dalla Sen. Binetti, incentrata sul paziente



oncologico e le sue esigenze in tempi di Pandemia da Covid-19.



Motore Sanità e FAVO ritengono urgente riportare le Risoluzioni all’attenzione del



Governo e delle Regioni, affinché vengano con estrema urgenza ripristinati in ambito



oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia, e si proceda,



con adeguati finanziamenti – anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza



(PNRR) – al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio



Sanitario Nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta,



valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure.







SALUTI E APERTURA LAVORI



Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni di



Volontariato in Oncologia



INTRODUZIONE

Risoluzione approvata dalla commissione su “Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti



con patologie oncologiche” n. 7-00562



Elena Carnevali, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati



La risposta europea all’emergenza oncologica

Walter Ricciardi, Presidente Mission on Cancer



Dal dire al fare: il ruolo delle aziende



Francesco Ripa di Meana, Presidente FIASO







TAVOLA ROTONDA



Come affrontare l’emergenza oncologica e procedere con adeguati finanziamenti



all’ammodernamento del SSN



MODERANO

Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni



di Volontariato in Oncologia



Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



DISCUSSANT



Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete



Oncologica (ISPRO), Regione Toscana



Massimo Annicchiarico, Direttore Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio



Livio Blasi, Presidente CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna



Massimo Di Maio, Segretario Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM) e Direttore



dell'Oncologia Medica presso l'Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino



Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta e Direttore Struttura Complessa



Oncologia Istituto Oncologico Veneto



Vittorio Donato, Presidente Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO)



e Direttore dell'Unità di Oncologia dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma



Franca Fagioli, Coordinatrice Rete Oncologica Piemonte e Direttore Dipartimento Patologia e



Cura del Bambino “Regina Margherita” e dell’Oncoematologia pediatrica della Città della



Salute di Torino



Alessandro Gronchi, Presidente Società Italiana Chirurgia Oncologica (SICO) e Responsabile



della Chirurgia dei Sarcomi dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano



Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale - Regione del Veneto



Pier Luigi Lopalco, Assessore alla Sanità e benessere animale - Regione Puglia



Domenico Mantoan, Direttore Generale Agenas

Alessandro Stecco, Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte

Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA



CONCLUSIONI



Paola Binetti, Componente 12ª Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica,



Risoluzione approvata dalla Commissione su “Affare assegnato sulle iniziative per favorire il



ritorno alla normalità delle cure e il riconoscimento dei diritti dei malati oncologici” Atto 613



Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni di



Volontariato in Oncologia

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



E’ stato invitato l’Onorevole



Roberto Speranza, Ministro della Salute





