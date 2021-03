Canossa Events presenta la Stagione Eventi 2021. Esperienze uniche, Rally memorabili, ospitalità ricercata

Confermato il calendario della stagione eventi 2021. Nonostante la complessità del periodo attuale, dovuta alla situazione pandemica globale, il team è felice di poter proporre nuovi meravigliosi eventi per tutti gli appassionati.

Le nuove esperienze firmate Canossa saranno come sempre caratterizzate da bellezza, passione per i motori, strade e panorami indimenticabili, sportività, accoglienza a 5 stelle e buon cibo, oltre ad una grande e sempre scrupolosa attenzione alla sicurezza dei partecipanti.



Il calendario eventi 2021 si snoderà lungo gli “hub” centrali di Canossa Events, dove si trovano le sue sedi e toccherà pertanto l’Europa, il Medio Oriente e l’America del Nord per momenti indimenticabili fatti di pure emozioni.



Nel mondo racing molti gli imperdibili appuntamenti per gareggiare e vivere la passione per le proprie auto storiche.



Imperdibile la nuova edizione della Modena Cento Ore (8-13 giugno), una perfetta combinazione di auto meravigliose, gentlemen drivers, competizione, turismo, strade emozionanti, paesaggi mozzafiato, enogastronomia e relax. Un entusiasmante viaggio su un percorso coast to coast con 10 prove speciali in salita su strade chiuse e 3 gare sui mitici circuiti di Misano, Imola e Mugello. Un’esperienza completata da momenti conviviali e serate uniche in location spettacolari che caratterizzano il taglio turistico e culturale dell’evento.



Quest’anno si correrà la nuova edizione del Terre di Canossa (20-23 maggio), una sfidante gara di regolarità classica internazionale e una straordinaria esperienza lungo le millenarie strade che furono della Gran Contessa Matilde, Regina d'Italia nel XII Secolo. Un viaggio dalla Via Emilia allo splendido mare della Versilia attraversando città d’arte, antichi castelli e paesaggi meravigliosi. Un emozionante percorso enogastronomico tra le ricette della tradizione e la creatività dei migliori chef stellati.



Immancabile l’appuntamento con la Stella Alpina (11-13 giungo), una sfidante avventura di guida in Trentino. I partecipanti saranno immersi nelle maestose Dolomiti, patrimonio UNESCO. Il rally attraverserà come sempre le più belle strade e i più sfidanti Passi Alpini, con il suo mix adrenalinico di sport, passione, panorami mozzafiato, tornanti e ottima ospitalità.



In concomitanza al Motor Valley Fest di Modena, Canossa lancia la prima edizione di Old But G-Old (2-4 luglio): un viaggio dedicato al fenomeno emergente e sempre più attrattivo delle Youngtimer. Un’entusiasmante esperienza fatta di momenti racing su strada presso l’Autodromo di Varano e caratterizzata dalla tipicità della tradizione emiliana. Un mix perfetto di passione, adrenalina e motori nel cuore della Motor Valley, luogo iconico dove la velocità ha preso vita.



Nel settore touring tanti gli appuntamenti in Italia e non solo: eventi creati per chi ama la guida e desidera vivere esperienze coinvolgenti e personalizzate.

Il primo evento sarà il Motor Valley Tours Casa Maria Luigia nel cuore della Motor Valley, nelle Terre di Canossa. Un viaggio alla scoperta della perfezione culinaria di Massimo Bottura, dell’unicità motoristica di questa terra e dei tesori del centro storico di Modena.

Seguirà poi il Dolomites Grand Tour (3-5 settembre), tour alpino immerso nella magnificenza delle Dolomiti, caratterizzato da strade mozzafiato e dalla cucina alpina più squisita.

Canossa propone anche alcuni selezionati eventi touring in cui si avrà la possibilità di mettersi al volante di una delle Abarth 595 Cabriolets, appartenenti alla flotta Canossa e rese uniche dal genio creativo di Lapo Elkann e dalle abili mani degli artigiani di Garage Italia.

È il caso dei Motor Valley Tours (da maggio ad ottobre), realizzati per scoprire la bellezza e l’unicità della Motor Valley, la “terra dove è nata e si evolve la velocità”, attraverso quattro tours disegnati su misura.

Il Motor Valley Tour #Modena permette di visitare la città con la Torre della Ghirlandina e i più famosi templi dell’automobilismo.

Il Motor Valley Tour #Parma è un viaggio fra i castelli parmensi alla scoperta dei segreti di Dallara Automobili.

Il Motor Valley Tour #RaceTrack, con base a Modena, offre un’adrenalinica driving experience in autodromo, oltre alla possibilità di visitare i principali musei dell’automobilismo.

Il Motor Valley Tour #Alpine Roads, con base a Moena, si snoda invece lungo gli incantevoli e suggestivi Passi Alpini Dolomitici.



Oltre Oceano si svolgeranno invece alcuni eventi di grande charme.

Il Fall Rallye New England (5-8 ottobre) è un’esperienza di guida caratterizzata dallo splendore del fogliame autunnale del New England, uno fra gli eventi naturali più spettacolari di tutto il mondo. Immersi nell’incantevole atmosfera dell’estate indiana, fra Maine e New Hampshire, si guiderà su incantevoli strade per ammirare i colori cangianti del foliage attraverso le sinuose e antiche strade del New England.



Il Rally of the Music City (4-8 agosto) è una vera avventura driving: emozionante, vivace e dinamica. La città di Nashville, nel Tennessee, si è aggiunta come località che ospiterà una delle famose gare Indy Cars con l’inaugurale “Music City GP” di agosto. In questa occasione le strade prenderanno vita grazie a buona musica, cibo ed esperienze racing. La prima edizione del Rally of the Music City GP permetterà di esplorare l’entroterra, i paesaggi e i luoghi naturali del Tennessee e si concluderà con ospitalità VIP durante la gara.



Di grande impatto sarà anche il Rally of Enchantment (15-21 maggio 2022), un rally all’insegna della scoperta del grandioso sud-ovest americano, conosciuto ed ammirato in tutto il mondo grazie anche ai ritratti iconici del “selvaggio West” resi famosi dal grande cinema hollywoodiano. Un’epica avventura americana di sei notti e sette giorni lungo meravigliose strade sinuose.



A dicembre 2020 Canossa Events ha acquisito Cavallino Inc.

Il Cavallino Classic a Palm Beach (22-25 aprile) celebra quest’anno il suo 30° anniversario. Tre decenni dedicati alla celebrazione e alla conservazione della magica eredità di Enzo Ferrari. Per le auto più pregiate, i collezionisti più esigenti e i maggiori appassionati del Cavallino Rampante, Cavallino Classic è il posto in cui essere.



In Medio Oriente, Canossa Events ha sede a Dubai e conferma la sua presenza con raffinati eventi su misura, come esperienze b2b per aziende locali e internazionali e tour di lusso per clienti privati. Il calendario 2021 proporrà l’Oman Tour e il tour Dubai and Beyond alla scoperta delle gemme nascoste di queste magiche aree del mondo. Inoltre, nuovi tour per gli appassionati di auto saranno progettati per combinare una vacanza di lusso con l'emozione del Gran Premio di Formula 1, sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita.

“Se dovessi descrivere la nostra attività con un solo concetto, sceglierei la parola ricordi. Tutti i nostri sforzi mirano a creare momenti indimenticabili per i nostri clienti…”, queste le parole di Luigi Orlandini, CEO e Presidente di Canossa Events. “Per il 2021 stiamo disegnando una stagione ricca di eventi divenuti ormai pietre migliari nell’universo degli appassionati, ma progettiamo anche rally nuovi, incentrati sulla dimensione turistica o disegnati in altre parti del mondo, come in Medio Oriente o in America. Non vediamo l’ora di riaccende insieme a voi i motori della passione…”.



Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events.