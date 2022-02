Cantina San Giorgio: con Equalitas un altro passo verso la sostenibilità del vino pugliese per il gruppo Tinazzi

La cantina di produzione con sede a Faggiano dove vengono lavorati i vitigni autoctoni pugliesi del gruppo Tinazzi ottiene lo standard Equalitas, riconoscimento della sostenibilità del settore vitivinicolo basato sui tre pilastri: sociale, ambientale ed economico.

Sostenibilità nel mondo vitivinicolo significa lavorare nel rispetto dell’ambiente in vigna, ma anche tutelare i diritti dei lavoratori, investire in formazione e creare una solida rete di relazioni con il territorio circostante e la comunità locale. È quanto afferma lo standard Equalitas, certificazione di sostenibilità “made in Italy”, ottenuta dalla cantina San Giorgio - Vini nobili del Salento di Faggiano (TA), di proprietà del gruppo Tinazzi.



Riconosciuta dall’Ente Certificatore CSQA, Equalitas rappresenta l’adesione a un approccio integrato alla sostenibilità del settore basato su tre pilastri: ambiente, economia e società. Gli aspetti trattati dallo standard sono molteplici: dalla tutela della biodiversità all'impronta carbonica dell'azienda, dal packaging al benessere dei lavoratori, passando per l'adozione di una comunicazione corretta nei confronti dei consumatori.



”Siamo molto orgogliosi di aver completato questo ulteriore passo – afferma Francesca Tinazzi, responsabile Business Control del gruppo – che ci permette di parlare di sostenibilità a 360°, abbracciando tutti gli aspetti della vita aziendale. La scelta mirata di aderire a Equalitas nasce dall’esigenza di analizzare gli impatti generati verso l’ambiente e verso la società che ospita la nostra realtà aziendale, per poter diventare ancora più responsabili nell’uso delle risorse naturali e dei beni comuni. Lo standard Equalitas è il primo step che ci porterà nella primavera di quest’anno alla presentazione del Bilancio di sostenibilità dell’intero gruppo Tinazzi”.



San Giorgio si inserisce nell’elenco delle circa 60 aziende vinicole che hanno ottenuto il riconoscimento e presenta la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità, avviando, così, un processo di rendicontazione degli aspetti ambientali, sociali ed economici dell’azienda, e ponendo obiettivi chiari da raggiungere per migliorare continuamente le performance nel rispetto dell’ambiente.



SAN GIORGIO VINI NOBILI DEL SALENTO - La cantina San Giorgio è stata fondata dalla famiglia Tinazzi nel 2011 a San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. L’obiettivo principale è stato quello di stimolare la produzione vinicola locale valorizzando le potenzialità dei vitigni autoctoni. Dal 2020, per dare maggiore impulso alla produzione vinicola pugliese, Tinazzi ha trasferito la sede della cantina nel comune limitrofo di Faggiano. Nella moderna struttura viene lavorata e imbottigliata laproduzione pugliese di Tinazzi. Nell’area della cantina è stato recentemente scoperto un sito archeologico.



TINAZZI - I Tinazzi, nell'antica tradizione veronese, erano recipienti simili a botti dove si metteva l'uva pigiata a fermentare: una famiglia legata al vino persino nell'origine del nome. Non può che cominciare con questo curioso aneddoto la storia di Tinazzi, che inizia alla fine degli anni Sessanta a Cavaion Veronese (VR), grazie all’impegno e alla passione di Eugenio Tinazzi. Gian Andrea Tinazzi, figlio del fondatore, all’epoca ancora diciottenne, segue subito il padre nella conduzione dell’impresa e allarga progressivamente gli orizzonti dell’azienda sia in termini di produzione che di mercati. Animato da uno spirito vivace, intraprendente e proattivo, trasforma negli anni l’azienda di famiglia da una realtà locale, che vende vini veneti DOC a piccole realtà del lago di Garda, all’attuale importante Gruppo esteso tra Veneto e Puglia, regione di grande carattere e dalle crescenti potenzialità qualitative, in cui i Tinazzi sono presenti dal 2001. Sotto la sua guida il gruppo produce vini d’alta qualità, venduti in 55 Paesi nel Mondo. Oggi l’azienda, con oltre 100 ettari di vigneti di proprietà e un'ampia proposta di iniziative legate alla cultura contadina e all'accoglienza, ha fatto della sostenibilità in vigna e in azienda uno dei principali impegni, con il lancio nel 2020 della prima linea biologica e il riconoscimento della certificazione EQUALITAS, indice di un approccio unico ed integrato alla sostenibilità del settore vitivinicolo basato sui tre pilastri: sociale, ambientale ed economico. Gli importanti premi internazionali, come i riconoscimenti di rinomate riviste come Wine Spectator, Wine Enthusiast e Decanter sono solo l'ultimo tassello della storia dei vini.



ph fonte ufficio stampa