Cantine Volpi presenta i vini dell'estate: Timorasso e Rosè da Pinot Nero dei Colli Tortonesi

"Timorasso Derthona La Zerba" e "Piemonte Doc Pinot Nero Rosé" sono i vini dell'estate di Cantine Volpi.

TIMORASO DERTHONA LA ZERBA - COLLI TORTONESI DOC



Vitigno autoctono antico, a bacca bianca, dal Timorasso si ottengono grandi vini bianchi da invecchiamento.



Le uve, Timorasso Colli Tortonesi DOC, provenienti dai vigneti a conduzione biologica a 250 metri di altitudine della Cascina La Zerba di Volpedo di Cantine Volpi, sono raccolte manualmente intorno a metà settembre.

Raffreddamento delle uve e pressatura soffice. Fermentazione svolta a bassa temperatura - 15 - °C in vasche d’acciaio, travaso e successivo affinamento sulle fecce fini per 12 mesi, sempre in acciaio.



Di colore giallo paglierino intenso, è caratterizzato da un corpo strutturato, equilibrato e persistente e dal gusto sapido, minerale e con una caratteristica nota di miele.



Si abbina perfettamente con antipasti, primi piatti come riso e pasta, piatti a base di pesce sia di mare che di acqua dolce.



Il Timorasso Derthona La Zerba ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro e 92 punti al contest internazionale Gilbert & Gaillard, la medaglia d'argento sia al prestigioso concorso DWWA - Decanter World Wine Awards, sia all' IWSC - International Wine and Spirit Competition, che al WOW! - The Italian Wine Competition.

90 sono i punti assegnati al Timorasso anche dal concorso enologico del Vinitaly 5StarWines - Wines without walls.



Prodotto in 8.000 bottiglie.





PIEMONTE DOC PINOT NERO ROSE'



Nasce il primo Spumante Rosé Pinot Nero Piemonte DOC dei Colli Tortonesi.



Una sfida di Carlo Volpi che ancora una volta scommette sulla potenzialità e versatilità del suo territorio.



Deriva da un unico vigneto di uve Pinot Nero coltivate in una piccola frazione del tortonese ad una altitudine di circa 400 mt. Realizzato attraverso una pressatura soffice, successivamente viene rifermentato in autoclave con aggiunta di lieviti selezionati per la presa di spuma.

La fermentazione gli conferisce fragranza, freschezza, profumi intensi uniti ad una bolla fine e persistente che lo rende particolarmente adatto in abbinamento a freschi antipasti, primi e secondi piatti a base di pesce, torte salate e pasticceria secca.



Il Pinot Nero spumante Rosè Brut Piemonte DOC si è aggiudicato il Gold da Gilbert & Gaillard e il bronzo da WOW! È stato inoltre premiato come “Miglior Innovazione di prodotto” nella categoria Spumanti da parte di Vini & Consumi Awards.



Prodotto in sole 15.000 bottiglie, è ribattezzato “Il Volpi Rosa”.





I COLLI TORTONESI

I vini di Cantine Volpi nascono nei Colli Tortonesi, lembo di Piemonte incuneato fra Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna ricco di fascino e ricchezza enogastronomica. Zona particolarmente rinomata per la qualità della frutta, vanta tre presidi slow food: la Pesca di Volpedo, la Fragolina di Tortona e il Formaggio Montebore.



Dalla grande vocazione vitivinicola, i Colli Tortonesi presentano un paesaggio vario, sia in termini di colture che di biodiversità con boschi, vigneti e frutteti. Lontanissimo dalla coltura intensiva, spiccano piccole e medie realtà vitivinicole e agricole attente al territorio e ad una coltivazione responsabile. Le “crus” migliori sono destinate al Derthona Timorasso, vitigno autoctono a bacca bianca recentemente riscoperto, simbolo di queste terre e ai più conosciuti Barbera e Cortese.



Il centro principale è Tortona, meno di 30mila abitanti e una pinacoteca dedicata al Divisionismo da fare invidia ai musei delle grandi città dove sono custodite opere di tutti i grandi interpreti del Divisionismo, da Segantini, Balla, Boccioni ad Angelo Barabino e soprattutto Giovanni Pellizza da Volpedo, l’autore del celebre dipinto “Il quarto stato”.



Annoverato dal 2006 nel prestigioso club dei “Borghi più belli d’Italia”, Volpedo è un piccolo paese sul versante destro della Val Curone che ha dato i natali al pittore Giuseppe Pellizza (1868-1907) che qui visse ed operò. La cittadina ospita nelle vie e nelle piazze del centro le riproduzioni delle principali tele dell’artista, collocate all’aperto di fronte ai paesaggi che le hanno ispirate.