Cantine Volpi presenta i Vini delle Feste

Dai Colli Tortonesi tre nuove proposte in alternativa alle solite bollicine

PIEMONTE DOC PINOT NERO ROSE’

La versatilità del territorio



Deriva da un unico vigneto di uve Pinot Nero coltivate in una piccola frazione del tortonese ad una altitudine di circa 400 mt.

Realizzato attraverso una pressatura soffice, successivamente viene rifermentato in autoclave con aggiunta di lieviti selezionati per la presa di spuma. La fermentazione gli conferisce fragranza, freschezza, profumi intensi uniti ad una bolla fine e persistente.

Abbinamento: aperitivi, freschi antipasti, primi e secondi piatti a base di pesce, torte salate e pasticceria secca.



PIEMONTE DOC MOSCATO

L'etichetta all'antica



Prodotto da uve Moscato Bianco del Piemonte, si caratterizza per il colore giallo dorato e sprigiona tutto il caratteristico profumo del vitigno.

La caratteristica etichetta, stampata su carta grezza e con la scritta "a mano", nasce nel 1980 quando Carlo Volpi e il cugino Bruno crearono un'etichetta ad hoc per omaggiare i clienti di Cantine Volpi per il Natale. Ripetuta per diversi anni, fu talmente apprezzata dai clienti fino a diventare l'etichetta ufficiale del Moscato Volpi. “All’antica”.

Abbinamento: frutta e pasticceria secca.



PIEMONTE DOC CORTESE SPUMANTE

Il ritorno alle origini



Caratterizzato da un delicato profumo fruttato e persistente, proviene da uve 100% cortese coltivate in un singolo vigneto nel cuore dei Colli Tortonesi.

Secco, sapido e piacevolmente fresco,

è il naturale discendente del Cortese Frizzante DOC - Colli Tortonesi, lanciato nel lontano 1974, e ancora oggi uno dei prodotti di punta di Cantine Volpi con 60mila bottiglie annue.

Abbinamento: aperitivi, freschi antipasti, primi piatti a base di pesce, torte salate e pasticceria secca.