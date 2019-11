Capitalismo e caccia alle streghe: se ne discute a Saronno il 22 novembre alle 19.00 all'Auditorium Aldo Moro . E' una iniziativa de La luce di Erendil, associazione culturale del territorio.

Il 22 dicembre alle 19.00 Auditorium Aldo Moro (via del Santuario) a Saronno, La Luce di Erendil propone una riflessione a tutto tondo sulla caccia alle streghe e la responsabilità dei poteri forti, coadiuvati dal braccio armato dell'Inquisizione. Traendo le mosse dal libro "Calibano e la strega" si va ad indagare le cause sociologiche ed economiche della caccia alle streghe che stranamente non fu relegata solo nel medioevo ed ha avuto spesso a che fare con il controllo del corpo femminile e della procreazione, ovvero del mezzo di produzione della forza lavoro, il cui costo e il cui valore andava calibrato dal Potere. Coincise la caccia con un periodo di gloria della farmacopea, sottraendo la conoscenza delle erbe alle donne e la scienza medica alle levatrici, gran parte delle quali marchiate "streghe". E' il tributo de "La luce di Erendil" ai bambini rubati, di cui si è discusso con riferimento ai fatti attuali di Bibbiano, è il momento di discussione su come siano attuali questi studi sulla stregoneria se pensiamo alle teorie gender e al controllo della vita, se pensiamo ai tanti bimbi migranti dispersi/rubati e alle vicende sulle madri nigeriane descritte da alcuni giornali in tempi attuali e studiate dall'autrice del libro. Un tributo necessario visto che Saronno finora è rimasto in silenzio su fatti attuali importanti che hanno fatto discutere tutta l'Italia.

Si tratta del primo appuntamento sulle streghe, ne seguirà un secondo in una cornice suggestiva che parlerà di folklore, tradizione, fiaba e che porterà alla scoperta del territorio locale.

Per informazioni: info@markinvenio.it