Capodanno ed Epifania al Centro Tao

Proposta da 7 giorni per riequilibrarsi e rinforzarsi sulle sponde più belle del Lago di Garda, in sicurezza.

Il Centro Tao ha al suo interno un Presidio Sanitario e un medico a disposizione 24h, essendo una vera Natural Medical Spa e avendo sempre a cura la salute dei propri ospiti.

La proposta per Capodanno e per l’Epifania è di dedicare 7 giorni per ritrovare se stessi, la propria forma fisica e mentale e ricaricarsi per l’anno nuovo. Questo è anche il senso delle due offerte del Centro Tao, la prima per Capodanno (27 dicembre – 3 gennaio), la seconda per l’Epifania (dal 3 al 10 gennaio 2021).



In entrambi i casi si tratta di una pausa da dedicare a se stessi, allo scopo di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione, con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, la floriterapia, la coppettazione dei punti Shu del dorso, il massaggio tuinà con bagno di vapore energetico.



La proposta Capodanno al Tao, include il Galà Tao, ed è offerta a partire da 2.740 euro per persona, mentre la proposta Epifania al Tao è offerta a partire da 2.420 euro, sempre per persona.



Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo di nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto TAO Salute 7 giorni può essere integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao. Uno spazio particolare è stato riservato al riequilibrio fisico respiratorio, motorio e posturale, personalizzato in base alle indicazioni ottenute dopo la visita medica Tao.



Il Centro Tao è un luogo sicuro, sanificato in ogni momento e rispettoso di tutte le normative in tema di igiene e prevenzione, e, in questo periodo ha ridotto il numero dei propri ospiti per consentire di vivere la propria vacanza distanziati in relax.





Limone sul Garda

Un piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago, un gioiello da scoprire in tutte le stagioni. Incastonato tra le montagne, a ridosso delle acque del Lago di Garda, Limone è un luogo davvero molto suggestivo. Grazie al clima mite, è possibile godere dell’aria salubre del lago. Inoltre, dal 2018 è stata inaugurata la ciclopedonale a sbalzo sul lago, lunga quasi 3 km, che è considerata la più spettacolare d’Europa. Per richiedere ulteriori informazioni, rivolgersi al numero 0365-954591 o consultare il sito www.centrotao.it