CARBONARADAY: la classifica delle migliori su Thefork

Il 6 aprile si avvicina e come ogni anno è arrivato il momento di festeggiare il #carbonaraday, giornata mondiale che celebra una delle ricette più amate d’Italia e non solo. Per l’occasione, TheFork, principale app nella prenotazione online dei ristoranti, ha analizzato la presenza di questo piatto nei menù dei suoi ristoranti Partner. Secondo l’analisi la carbonara, che sia nella ricetta tradizionale o in varianti creative, è presente nei menù pubblicati su TheFork da quasi 4.000 (18%) ristoranti Partner. In attesa della riapertura dei ristoranti, si può decidere di ordinare questo piatto per asporto o consegna a domicilio laddove il ristorante renda il servizio disponibile su TheFork oppure si può acquistare una Gift Card di TheFork da poter utilizzare nei ristoranti che primeggiano nella preparazione di questo piatto (e non solo!).

La Top 10



Analizzando le recensioni TheFork ha inoltre individuato i ristoranti con il voto più alto in cui questo piatto è menzionato positivamente dagli utenti e stilato così una classifica delle migliori carbonare d’Italia. A prevalere è senza dubbio la ricetta tradizionale e in classifica svettano i ristoranti romani, ma tra le varianti più quotate non mancano le ormai celebri versioni di mare e con tartufo e la declinazione veg.



1. Dar Bruttone, Roma: Con voto 9,3, la carbonara è menzionata nel 21% delle recensioni ed è proposta in due versioni Carbonara Top (ricetta classica con prodotti DOP) e carbonara tartufata



2. Sellero & Ventresca Due, Roma: Con voto 9,1 vede la carbonara menzionata nel 16% delle recensioni



3. La Gattabuia, Roma: Il voto del ristorante è 9,1 e si guadagna il terzo posto perché la carbonara è menzionata nel 15% delle recensioni. Oltre alla versione tradizionale, ne propone anche una veg con zucchine romanesche o carciofi



4. Hostaria Ago e Lillo, Roma: Voto 9 su TheFork la carbonara compare nel 12% delle recensioni



5. Priscilla Bistrot e Cocktail Bar, Senigallia: con voto 8,8 la sua carbonara di mare al profumo di tartufo nero compare nel 31% delle recensioni come piatto imperdibile



6. Pace - Piazza Roma, Milano: Voto 8,8 la carbonara nella ricetta tradizionale appare nel 15% delle recensioni



7. Ai Balestrari sul Naviglio Pavese, Milano: Voto 8,8 la ricetta storica appare nel 15% delle recensioni



8. La locanda del tempio, Roma: Il voto è 8,8 e la carbonara comare nel 13% delle recensioni

10. Aristocampo Trastevere, Roma: Voto 8,8, la carbonara compare nell’11% delle recensioni degli utenti



11. Osteria degli artisti, Roma: Voto 8 su TheFork, la carbonara (classica) appare nel 13% delle recensioni ed è in carta nella versione tartufata



