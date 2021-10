Prima regia teatrale di Giuseppe Piccioni, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Allo Sperimentale di Pesaro

Cartellone 2021 - 2022 Marche Teatro



Promenade de santé



(Passeggiata di salute)





di Nicolas Simon Bedos

traduzione a cura di Monica Capuani.





Con Filippo Timi, Lucia Mascino.

Regia Giuseppe Piccioni.





Scene e luci Lucio Diana.

Costumi Stefania Cempini



produzione MARCHE TEATRO



Un amore da impazzire.



Filippo Timi e Lucia Mascino in Promenade de santé, opera che segna debutto teatrale del regista cinematograficoascolano Giuseppe Piccioni.



I suoi film segnano la storia del cinema italiano degli ultimi 30 anni: Il grande Blek (Vertigon Film, fondata con Domenico Procacci,1987), Chiedi la luna (1990), Condannato a nozze (1992), Cuori al verde (1996), Fuori dal mondo (1998, vincitore di 5 David di Donatello e di numerosi altri premi in Italia e nel mondo), Luce dei miei occhi (2001, i due protagonisti Luigi Lo Cascio e Sandra Ceccarelli si aggiudicano al Festival del Cinema di Venezia la Coppa Volpi come miglior attore e migliore attrice.), La vita che vorrei (2004), Giulia non esce la sera (2009),Il rosso e il blu (2012), Questi giorni (2016), L'Ombra del giorno (2021).



Un lavoro di ricerca sui rapporti di coppia, prima con Luigi Lo Cascio - Sandra Ceccarelli, poi con Valerio Mastandrea - Valeria Golino, (Giulia non esce la sera,) e con Roberto Herlitzka, Margherita Buy e Riccardo Scamarcio (Il rosso e il blu ) lo portano nora ad una impegnativa versione di Promenade de santé, opera del regista, attore, sceneggiatore e drammaturgo parigino Nicolas Bedos.



Nel corso della realizzazione di Promenade de santé, prodotto da Marche Teatro, è stato presentato alla 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti - fuori concorso, il cortometraggio Preghiera della sera (Diario di una passeggiata) diretto da Giuseppe Piccion, con Timi e la Mascino.



In" Promenade de santé " ancora questa coppia del teatro italiano, legata alla scuola di Franco Parenti, Filippo Timi e Lucia Mascin che portano sulla scena una quasi impossibile, ma tanto reale, storia d’amore.



" Entrambi malati ma in cerca, loro malgrado, di eros e amore, si cercano, si fuggono, sempre palpitano. Duettano per scavare nelle debolezze e paure danzando un passo a due di una verità penetrante e di una vitalità travolgente".



Piccioni, nel raccontare l’evoluzione di questa relazione, di questo "amore sopra le righe" (un titolo dello stesso Bedos, 2017), di questa commedia della vita, utilizza con grande maestria vari registri: una sceneggiatura in immagini e suoni che accosta cinema e teatro quale unicum artistic, una regia dal vivo che utilizza spezzoni di film girati in esterno e offre un panorama di musiche dai Beatles a Bizet, da Cave a Leonard Cohen, oltre che originali.



In Promenade de santé tutto avviene naturalmente, davanti a un pubblico a cui si trasferiscono, finalmente, energie e nuovi pensieri, manifestando, quasi documentando, sulla scena il nostro bisogno, finalmente, di un rapporto spirituale e fisico, di parlare d'amore per poter parlare di vita, di errori, gioie, mutamenti, futuro.