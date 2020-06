Casa.it organizza il primo talk show virtuale dedicato ai professionisti dell’immobiliare

Esponenti del settore bancario, dell’edilizia, della mediazione creditizia e dell’immobiliare discuteranno del tema più caldo del momento: l’accesso al credito

Milano, 16 giugno 2020 - Proseguono i workshop gratuiti firmati Casa.it - il sito e l’app di riferimento per chi cerca casa e per i professionisti del Real Estate - dedicati alla formazione dei professionisti del Real Estate. Giovedì 18 giugno sarà la volta del mondo bancario e creditizio con il webinar “Mercato del credito immobiliare: come cambierà dopo il COVID-19”.



Sotto la guida di Gerardo Paterna, blogger con esperienza ventennale nel mondo del Real Estate, quattro diversi esponenti del mondo bancario, dell’edilizia, della mediazione creditizia e dell’immobiliare, affronteranno il tema dell’accesso al credito ai tempi del Coronavirus. Si discuterà di mutui per l’acquisto della prima casa ma anche delle nuove normative e del rischio di solvibilità, argomento particolarmente importante in questo periodo di post emergenza. Interverranno:



- Pietro Boselli, Vice Direttore Generale Banca di Piacenza

- Giandomenico Carullo, Vice Direttore Generale, Avvera S.p.A.

- Angelica Donati, Head of Business development, Donati SPA

- Vittorio Zirnstein, Fondatore e Direttore di Re2



Casa.it T-Incontra da Casa: un ciclo di incontri digitali a sostegno della professione

L’incontro fa parte del progetto Casa.it T-Incontra, il ciclo di eventi formativi organizzati da Casa.it e che in seguito al lockdown è stato ripensato in chiave digitale. I workshop, tenuti di volta in volta da esperti accreditati, coprono diverse aree tematiche, inclusi gli aspetti legali e fiscali e le tecniche di marketing migliori per acquisire e vendere. Gli incontri sono specificatamente pensati per i professionisti del Real Estate e sono aperti e gratuiti per tutti gli Agenti Immobiliari.



“Il ciclo di incontri digitali Casa.it T-Incontra da Casa si affianca al servizio gratuito di visite interattive guidate PrimaVisita e alle altre numerose iniziative che Casa.it ha messo a disposizione dei professionisti del Real Estate per continuare a essere operativi e per mantenersi aggiornati su temi di grande attualità”, commenta Mario Franci, Direttore Commerciale e Marketing di Casa.it. “A oggi, in poco più di tre mesi, abbiamo organizzato ben 17 appuntamenti sugli argomenti più variegati e abbiamo registrato l’adesione di oltre 5000 agenti immobiliari”.



Per iscriversi al workshop e per maggiori dettagli sull’agenda visita: https://bit.ly/webinarcasait