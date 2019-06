Casalemonferrato.net: un sito web per presentare la città e il territorio

Il sito Casalemonferrato.net nasce con l’idea di valorizzare e di far conoscere la zona del Monferrato, la città di Casale e i suoi dintorni per mostrare le bellezze artistiche, storiche, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche.

Casale Monferrato, comune della provincia di Alessandria, in Piemonte, si trova nel Monferrato, zona particolarmente ricca di bellezze naturalistiche tanto da essere inserita tra quelle considerate Patrimonio dell’Unesco per particolare pregio e per il bellissimo paesaggio viticolo. È una città ricca di storia e arte, dove soggiornare sarà un vero piacere. Un sito internet molto interessante nel quale trovare le informazioni sulla città e sul suo splendido territorio, è www.casalemonferrato.net creato e gestito dalla Salamone.it Web Agency Torino.



Qui, vi è un’interessante sezione dedicata ai 10 luoghi da visitare in città e in tutta la zona del Monferrato: il centro storico con la sua arte, le chiese,

il castello, la sinagoga e la Cittadella citata da Manzoni nei Promessi Sposi; il teatro e il museo dell’antiquariato, le frazioni limitrofe, costeggiate da vigneti e da dolci colline che rendono unico il panorama della zona.



Un’altra sezione del sito è dedicata ai prodotti culinari del Monferrato.

Zona ricca di varietà enogastronomiche, questa fetta di Piemonte, vanta una tradizione di tutto rispetto, che riguarda l'arte della cucina, grazie alla produzione di materie prime del territorio e alle differenti varietà di coltivazioni che rendono i suoi prodotti delle eccellenze già dalla terra nella quale nascono, e che in un secondo momento si trasformano in deliziosi piatti che arrivano sulle nostre tavole.



Se pensiamo ai primi piatti, non possiamo non citare: risotto ai funghi o al tartufo, agnolotti e tagliolini all’uovo conditi con gustosi ragù.

Tra i secondi, le morbide carni: Fassone di razza bovina per cucinare arrosti, brasati e bolliti ma anche il cappone per il brodo. Specialità del Monferrato sono anche i salumi come la pancetta e il salame cotto, salame di cavallo e d’oca, oltre alla bresaola e ad altre specialità locali.



Impossibile non citare speciali formaggi di tipo caprino e vaccino, sia stagionati sia freschi; il tutto accompagnato dagli ottimi vini prodotti nelle colline della zona: rossi, bianchi, dry, frizzanti.

Per finire in dolcezza, non dimentichiamo favolosi dolci a base di nocciole, frutto particolarmente caro alla zona, con il quale si realizzano gli ottimi e famosi baci di dama e le spettacolari torte piemontesi, conosciute e molto apprezzate per la loro bontà.



La terza sezione è chiamata: I love Monferrato. La Regione, in parte nel territorio di Asti e per la maggior parte in quello di Alessandria, è attraversata da diversi fiumi che rendono il suo territorio ancora più rigoglioso. Si potranno visitare diversi borghi, piazze e castelli, oltre che godere di spettacolari viste delle verdi colline e dei vitigni che danno vita a pregiati vini esportati in tutto il mondo.



La Regione, in parte nel territorio di Asti e per la maggior parte in quello di Alessandria, è attraversata da diversi fiumi che rendono il suo territorio ancora più rigoglioso. Si potranno visitare diversi borghi, piazze e castelli, oltre che godere di spettacolari viste delle verdi colline e dei vitigni che danno vita a pregiati vini esportati in tutto il mondo.



