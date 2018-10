Castellanza (Va), lavori in stazione: a inizio 2019 apertura velostazione

Nuovo parcheggio protetto e videosorvegliato per lasciare le biciclette

Milano, 04 ottobre 2018 – E’ prevista per i primi mesi del 2019 l’apertura di una velostazione presso la stazione di FERROVIENORD di Castellanza (Va). La realizzazione di un parcheggio coperto, protetto e videosorvegliato per le due ruote rappresenterà la conclusione ideale dei lavori di ristrutturazione dei vari spazi, avviati nel mese di luglio con la sistemazione della sala d'attesa, le cui ultime finiture sono state completate nel corso dell’ultima settimana di settembre.







NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO - Proprio per consentire la realizzazione della velostazione, sono state anche anticipate rispetto alle previsioni le lavorazioni sul piazzale, iniziate lunedì 1 ottobre. Il rifacimento della pavimentazione esterna con l’eliminazione delle piastrelle, la posa dell’impermeabilizzazione e la stesura della pavimentazione in asfalto occuperà presumibilmente l’intero mese di ottobre. Tra le altre opere già realizzate, è da segnalare la pulizia del canale di raccolta delle acque piovane; la sistemazione delle canalette del parcheggio del Comune sarà invece completata al termine degli altri interventi (fine ottobre).







“Con la realizzazione di questo pacchetto di opere – spiega il direttore generale di FERROVIENORD Enrico Bellavita – vogliamo dunque non solo affrontare e risolvere le problematiche che sono state rilevate negli spazi della stazione ma anche offrire un servizio in più e cioè la possibilità di lasciare la propria bicicletta in stazione in condizioni di sicurezza. Oltre al sistema di accesso con tessera di trasporto, l’area sarà infatti videosorvegliata e dotata di ‘help point’ e illuminazione notturna”. Le velostazioni presenti sulla rete di FERROVIENORD sono attualmente 19 per un totale di circa 1.790 stalli.







Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 km di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Accanto all'attività legata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell'attivazione di nuovi impianti e dei lavori di potenziamento.