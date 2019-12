La stagione d'Opera 2019 del Comunale si chiude con Frédéric Chaslin sul podio e con la regia rispettivamente di Emma Dante e Serena Sinigaglia

"Cavalleria Rusticana" e "Pagliacci" al Teatro Comunale di Bologna, dal 15 al 22 Dicembre 2019.



DIRETTORE Frédéric Chaslin.

Emma Dante e Serena SInigaglia alla REGIA.









PIETRO MASCAGNI "Cavalleria Rusticana".



DIRETTORE Frédéric Chaslin.



REGIA Emma Dante.





L’opera più famosa di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga, il manifesto del “verismo” in musica: una occasione ancora per riportare ancora alla memoia Catania ed il suo Teatro in questo momento di difficolta'.

La prima rappresentazione Della Cavalleria avvenne a Roma nel 1890 e ottenne immediato successo portando il giovane Mascagni alla fama.

Il libretto fu scritto da Giovanni Targioni-Tozzetti e da Guido Menasci in tutta fretta per consentire al compositore di presentare la sua opera al concorso, di cui poi risultò vincitore, indetto dall’editore musicale milanese Sonzogno.

Ne segui' una causa giudiziaria intentata e vinta da Verga nei onfronti del Maestro e dell'editore.



L’episodio si svolge in un piccolo paese della Sicilia il giorno di Pasqua. Turiddu torna dal servizio militare e scopre che Lola, la ragazza di cui era innamorato, è andata sposa ad Alfio, il carrettiere. Per consolarsi, il giovane seduce Santuzza, ma poi la trascura e respinge. Questa, capisce che Turiddu è innamorato ancora di Lola e, ingelosita, confessa ad Alfio che sua moglie non gli è fedele. I due uomini si sfideranno, infine, in un mortale duello che vedrà sconfitto Turiddu.



Produzione TCBO.





RUGGERO LEONCAVALLO "Pagliacci"







DIRETTORE Frédéric Chaslin.



REGIA Serena SInigaglia.



Il dramma lirico di Ruggero Leoncavallo, si ispira a un fatto di cronaca nera realmente accaduto in un piccolo borgo della Basilicata alla fine dell’Ottocento.

Si tratta di una storia di gelosia amorosa, all’interno di una compagnia teatrale, che termina con l’uccisione dei due amanti, Nedda e Silvio, da parte del marito di lei, Canio. La prima rappresentazione di Pagliacci avvenne nel 1892 a Milano e fu diretta dal giovane, e allora poco noto, Arturo Toscanini. L’opera portò subito al successo Leoncavallo, il quale però non ebbe altrettanta fortuna con le successive produzioni.



Per via della loro breve durata e del medesimo periodo storico che sintetizzano, Pagliacci e Cavalleria Rusticana sono stati fin dall’inizio accostati e rappresentati insieme.



Nuova Produzione del Teatro Comunale di Bologna con Grand Théâtre de Genève.



Dal 15 al 22 Dicembre 2019.



Prima domenica 15 dicembre, ore 20,00