Centric Software® guida il futuro del PLM con straordinarie innovazioni

Il leader di mercato del PLM costruisce il futuro del PLM

CAMPBELL, California, 24 Marzo 2020 – Centric Software® consolida la propria posizione di leader di mercato del PLM (Product Lifecycle Management) e celebra due importanti avvenimenti aziendali: il numero più esteso, in assoluto, di adozioni da parte di nuovi clienti e il lancio della versione v7 di Centric 8 PLM. Le inedite innovazioni che arricchiscono quest’ ultima release definiscono aspettative e standard di settore per il PLM del futuro. Centric Software® offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Centric Software ha celebrato uno straordinario più 60% di crescita nel 2019 e ora vanta oltre 370 clienti, 200 dei quali hanno scelto di adottare Centric PLMTM in questi ultimi anni. Mission dell’azienda, riconosciuta come leader mondiale del mercato del PLM negli ultimi quattro anni, è trasformare digitalmente marchi, rivenditori e produttori che operano nei mercati della moda, dell’outdoor, del lusso, degli articoli per la casa e di altri beni di consumo, affinché possano realizzare gli obiettivi di crescita aziendale, promuovere l'innovazione di prodotto e accelerare l'introduzione di nuovi prodotti. Il 35% degli attuali clienti ha scelto di migrare a Centric sostituendolo al PLM di un fornitore concorrente e le soluzioni SaaS proposte da Centric, solide e facili da implementare, hanno catturato l'attenzione e la fedeltà di clienti che erano alla ricerca di una soluzione PLM che non richiedesse alcuna scrittura di codice e caratterizzata da facilità di aggiornamento e funzionalità innovative e d’avanguardia.



Centric Software è stata la prima azienda a sviluppare una soluzione PLM out-of the-box e la metodologia Agile DeploymentSM, che permette un’implementazione considerevolmente più rapida ed economica rispetto a qualsiasi altro fornitore. Le primissime app mobili per PLM sono state sviluppate da Centric e sono state adottate da oltre due terzi dei suoi clienti. Centric è stata pioniera nell'offrire, con Centric SMB, innovazioni PLM specificamente ideate per i marchi emergenti e, con il rilascio di Centric Visual Innovation Platform (CVIP), le board digitali connesse al PLM per la pianificazione, l'ideazione, lo sviluppo e l'acquisto. Altre innovazioni leader nel settore includono lo sviluppo dell'architettura Skyline per supportare fino a 10.000 utenti e il primo PLM di settore che consente ai produttori di connettersi direttamente con marchi e rivenditori. Centric ha inoltre ideato i connettori di progettazione 3D per l’integrazione con tutte le soluzioni leader del settore e il modulo e app mobile Final Inspection, che trasformano digitalmente il processo di garanzia della qualità.



Continuando la propria tradizione di innovazione, Centric 8 PLM definisce il percorso per ottimizzare i futuri flussi di lavoro, migliorare la visualizzazione e automatizzare i flussi di dati con connettività aperta ad altri software best-of-breed, tra cui più di 40 soluzioni ERP, Adobe® Illustrator e software di progettazione 3D come Browzwear, EFI Optitex e CLO. L'integrazione di Vizoo rende disponibili le scansioni delle texture dei materiali, riducendo la dipendenza dal campionamento fisico.



Obiettivo di Centric è offrire il massimo in termini di innovazione del PLM e delle best practice. Con questa nuova release, l'azienda riafferma il proprio impegno a restare all'avanguardia nello sviluppo del PLM guidato dal mercato, incentrando la propria attenzione su fruibilità e produttività per potenziare gli utenti e promuovere l'efficienza, garantendo al contempo un'esperienza utente divertente e intuitiva. Tra le nuovissime funzionalità, che miglioreranno la collaborazione, la visibilità e la connettività tra gli utenti, la chat PLM, che consente agli utenti di dialogare direttamente in Centric PLM e di far riferimento a contenuti PLM al fine di poter interagire con le attività relative ai prodotti in modo più fluido, in tempo reale e offline. Sono ora disponibili nuove combinazioni di colori che consentono ai clienti Centric di personalizzare il sistema e renderlo proprio. Mentre ci adoperiamo per l’allineamento alle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0), l’ultima versione di Centric PLM migliora l'esperienza utente per persone con disabilità visive, proponendo nuove funzionalità che includono una modalità scura per le persone ipovedenti e una riduzione dell’effetto di visual clutter per una migliore leggibilità.



Roberto Felline, M.I.S. Application Design and Development di Bottega Veneta, afferma: "Da quando abbiamo adottato Centric PLM, restiamo costantemente impressionati dalla frequenza delle nuove release, dalle sempre maggiori possibilità di integrazione con altri software aziendali e dal costante impegno di Centric nel rendere le proprie soluzioni PLM adatte al futuro. Questa nuova versione offre funzionalità mai viste prima in una soluzione PLM e non vediamo l’ora di effettuare l’upgrade."



"Siamo fieri di poter affermare di esserci guadagnati la nostra posizione di leader del mercato PLM, ma non è nostra abitudine riposare sugli allori", dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software." Mantenere fermo al 100% il nostro record di successo nell’ implementazione e il 97% di referenze di mercato significa lavorare sodo per mantenere la fedeltà dei clienti e attirare nuovi partner di innovazione sviluppando best practice di settore e innovazioni PLM guidate dal mercato. L'ultima release di Centric 8 PLM si arricchisce di funzionalità e capacità di integrazione che aprono la strada al PLM del futuro - ma i nostri clienti possono goderne già oggi."



Richiedi Una Demo cliccando il link in fondo alla pagina



Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso, di largo consumo e home design. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc.. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.





Contatti per i Media:

Centric Software



Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com

Europa: Kristen Salaun-Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

Asia: Lily Dong, lily.dong@centricsoftware.com