Centric Software® si espande rapidamente nel Sud-est asiatico

Il leader di mercato del PLM persegue una dinamica strategia di crescita nella regione e firma con i maggiori produttori

CAMPBELL, California, 14 Luglio 2020 – Centric Software sta registrando una forte crescita nel Sud-Est asiatico, portando a marchi, rivenditori e produttori della regione le soluzioni PLM (Product Lifecycle Management) leader di mercato. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, home design, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



Il PLM è una tecnologia portante irrinunciabile per gestire le attività relative ai prodotti, dal concept al retail, per marchi, retailer, produttori di design originale (ODM) e produttori di apparecchiature originali (OEM). Oltre 370 aziende che rappresentano più di 1300 brand nel mondo si affidano alle soluzioni PLM di Centric Software per supportare iniziative strategiche di trasformazione digitale, al fine di ridurre drasticamente il time to market, promuovere l’innovazione, ridurre i costi e migliorare i margini di prodotto.



Centric Software è entrato nel mercato del Sud-est asiatico (APAC) nel 2014, diventando rapidamente il leader del mercato PLM in tutta la Grande Cina. Sebbene la maggior parte dei 70 clienti della regione APAC di Centric sia in Cina, l’azienda ha recentemente fatto grandi progressi nel Sud-est asiatico con importanti produttori di abbigliamento come Brandix, Hirdaramani e MAS Holdings in Sri Lanka e VT Garment in Tailandia. Nel 2020, Centric ha aperto uffici in Vietnam e Bangladesh, che sono andati ad aggiungersi agli uffici esistenti di Singapore, della Corea del Sud, della Cina, del Giappone e di Hong Kong.



“C’è grande interesse per Centric nella regione del Sud-est asiatico, soprattutto da parte dei produttori di abbigliamento, consapevoli che una moderna soluzione PLM è essenziale per rimanere competitivi e per collaborare con clienti globali,” sostiene Jason Lee, Sales Director Asia Pacific di Centric Software. “Il nostro software PLM, intuitivo e basato su cloud, le funzionalità di campionamento 3D, l’approccio ‘unica fonte di verità’ ai dati di prodotto, il portale di collaborazione con i fornitori e le app mobili per PLM, leader del settore, facilitano operazioni più snelle e proficue con una maggiore accuratezza e una riduzione del time to market.”



“Siamo molto lieti di riscontrare una forte crescita nel Sud-est asiatico,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Il nostro team APAC lavora sodo per comprendere le esigenze di questo emergente mercato PLM, e siamo impazienti di poter dare il benvenuto a nuovi partner in questa regione.”



Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo e dell'home design. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016 e 2018.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



