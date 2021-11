Centro prelievi dell'Ospedale Manzoni di Lecco: ritardi spaventosi e prenotazioni TuPassi saltate

Persone lasciate in attesa al freddo in una tenda di fronte alla hall: tra queste anche donne incinte! Codacons: “È fondamentale difendere il diritto alla salute e permettere le prestazioni mediche". Il Codacons presenterà diffida contro l'Ospedale ed esposto alla Procura

Il centro prelievi dell’ospedale Manzoni di Lecco, da giorni presenta problemi di carattere organizzativo, come ritardi frequenti e prenotazioni fatte con Tupassi saltate.



Addirittura molte persone sono state messe in attesa in una tenda fuori della hall al freddo . L’accesso alla struttura non è stato consentito nemmeno alle donne incinte: avrebbero dovuto compiere esami importanti, ma sono state lasciate lì al freddo.



Codacons sostiene le ragioni delle vittime di malasanità: "in qualità di associazione s tutela dei consumatori, attiva da moltissimi anni in Lombardia, ci sentiamo in dovere di sostenere i consumatori contro i disservizi della sanità" - afferma Marco Maria Donzelli, Presidente del Codacons - “per tali ragioni diffidiamo l’ospedale a fornire spiegazioni al riguardo e presentiamo esposto alla Procura ”.