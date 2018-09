Che cos'è il marketing? Cosa devi sapere? Un vero investimento

Che cos’è il marketing? Difficile dare una risposta sintetica, in quanto esistono numerose definizioni di marketing.

Partiamo con il presupposto che il Marketing è il più grande investimento un’azienda possa fare, spesso si pensa ad un costo senza senso, fidatevi non è cosi, allora partiamo dall’origine .



Partiamo dall’origine del termine. In senso tecnico il termine “marketing” fa riferimento ai rapporti di scambio che avvengono sul mercato. Il termine inglese marketing, infatti, contiene il sostantivo “market” (mercato), il verbo “to market” (piazzare sul mercato) e il sostantivo verbale “marketing” (l’attività di operare sul mercato).



Mercato inteso come luogo in cui si realizzano scambi di beni o servizi tra l’offerta (il venditore) e la domanda (chi necessita di qualche bene/servizio). Una delle definizioni di marketing più adottate è quella data da Philip Kotler nel 1967: Il marketing è quel processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte e la scienza di individuare, creare e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento, realizzando un profitto. Altra definizione, data dalla American Marketing Association, è la seguente: Il marketing è il processo che pianifica e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, la promozione e la distribuzione di idee, beni e servizi volti a creare mercato e a soddisfare obiettivi di singoli individui e organizzazioni.



Il fatto che venga utilizzato il termine “processo” ci aiuta a capire che il marketing non consiste in una singola azione (esempio la vendita) o strumento (esempio la promozione del prodotto/servizio), ma è un insieme di attività finalizzate al raggiungimento di un obiettivo. Il marketing è l’insieme delle attività intraprese dall’azienda per soddisfare bisogni attraverso processi di scambio. Oggi, però, il termine marketing non può non essere collegato ai concetti di ascolto, comunicazione, creazione di valore e relazione. Non è solo un processo manageriale, ma anche un processo sociale, basato sulla relazione tra chi vende e chi acquista. È l’insieme di tutte le attività volte a promuovere valori e soddisfare i desideri e i bisogni delle persone e dei mercati. Fare marketing significa quindi ascoltare, interagire, trasmettere valore e comunicare con i clienti (coloro che comprano i prodotti/servizi) e consumatori (coloro che utilizzano i prodotti/servizi), studiarne i bisogni e le preferenze per riuscire a soddisfarli nel modo migliore, instaurando una relazione duratura e proficua per entrambi (azienda e consumatore).







Ed è il consumatore, quindi, con i suoi bisogni e desideri, ad essere il perno attorno cui ruota il marketing. Un marketing etico dovrebbe puntare a massimizzare il valore ottenuto dallo scambio per entrambe le parti (sia per chi vende che per chi compra). Nello scambio deve esserci valore per tutti. Il marketing da una parte crea profitto per chi vende e dall’altra genera soddisfazione in chi acquista (vedi il concetto di “soddisfazione del cliente”). Fare marketing non significa quindi solo intraprendere azioni (sfruttando ad esempio le famose leve del marketing mix, o “4P”) volte ad aumentare il fatturato, ma la missione del marketing è anche quella di creare valore intorno all’azienda, ai marchi e ai prodotti o servizi.



Attualmente ci sono vari corsi di Marketing e comunicazione e DGT marketing,attenzione a non essere vuoi il prodotto. La formazione è qualcosa di serio che necessita impegno e tempo .



Vi segnaliamo un evento a Parma proposto dalla società di comunicazione Claudia Baldini www.claudiabaldini.it che si terrà il 6 Ottobre 2018 , verrano affrontati vari argomenti,ci saranno molti ospiti di cui Gaetano Vilnò ,l’uomo che ha raggiunto 70 milioni di persone in una settimana su Facebook