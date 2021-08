Check Up in un week end – l’innovativa proposta di Ermitage Medical Hotel, primo albergo medicale italiano

Ermitage Medical Hotel - In vacanza, ma pensando alla salute

In vacanza, ma pensando alla salute.

Comodamente in hotel le migliori competenze di tipo medico specialistico e diagnostico oggi disponibili.



Un corretto stile di vita capace di promuovere salute e vita attiva non può prescindere da sane abitudini ispirate alla cultura della prevenzione. Diagnostica, consulenza medico specialistica ed accertamenti periodici di elevato livello qualitativo sono una precondizione, senza la quale è impossibile valutare in modo corretto e puntuale il proprio stato di benessere e trovare le giuste risposte al proprio bisogno di salute.



È tuttavia sempre più costoso, non solo in termini economici ma anche in termini organizzativi, riuscire a conciliare la frenesia della vita quotidiana e il poco tempo libero a disposizione con le lunghe attese e le complicate procedure di prenotazione connesse con le prestazioni di prevenzione e Check Up, che si finisce spesso per posticipare o non fare.



Con Check Up in un week end, Ermitage Medical Hotel di Abano Terme, primo albergo medicale italiano, offre una risposta a tutti coloro che desiderano essere consigliati ed orientati sulle giuste strategie di prevenzione da adottare, senza rinunciare al piacere di una breve e confortevole vacanza di vero benessere, dato che possono usufruire comodamente in hotel delle migliori competenze di tipo medico specialistico e diagnostico oggi disponibili.



All’interno del resort termale, circondati dal verde dei Colli Euganei, coccolati dalle 3 sorgenti di benefica e calda acqua termale salso-bromo iodica che alimentano l’area benessere e le piscine, con tutti i confort e i servizi di quello che è uno degli hotel storici delle Terme Euganee, è possibile accedere al Poliambulatorio specialistico interno convenzionato con le migliori assicurazioni private europee. Un’équipe medica completa, un punto prelievi, le migliori tecnologie in ambito ecografico e strumenti di valutazione funzionale ad alta tecnologia consentono di fare un Check Up completo per misurare in modo rigoroso la propria condizione fisica, trasformando la vacanza in un importante momento per la propria salute.



Inoltre, sempre in un’ottica di prevenzione, durante soggiorni brevi da giovedì a domenica, vengono effettuati percorsi dedicati a specifiche esigenze in ambito motorio, neuromotorio, cardio vascolare e cardio polmonare.



Tutti i servizi dell’area sanitaria sono rendicontati e fatturati in modo disgiunto dai servizi ospitalità e benessere, sia ai fini fiscali che delle eventuali rimborsi assicurativi laddove previsti dal proprio piano assistenziale.



• Per informazioni: Ermitage Medical Hotel

Via Monteortone, 50 – 35031 Abano – Teolo (PD)

Tel +39 049 8668111 – Fax +39 049 8630166

ermitage@ermitageterme.it – www.ermitageterme.it



Cura, prevenzione e vacanza convivono armoniosamente all’Ermitage Medical Hotel. Gestito da quattro generazioni con professionalità e passione dalla famiglia Maggia, che vi ha trasmesso il proprio amore per l’ospitalità, è uno degli alberghi storici dell’area termale euganea (la più importante d’Europa). Situato nel Parco naturale regionale dei Colli Euganei, fra Abano Terme e Teolo in provincia di Padova, offre ai propri ospiti benessere e relax attraverso un’ampia gamma di cure termali, trattamenti di remise en forme e servizi innovativi completamente accessibili. Proposte arricchite dai risultati di una costante ricerca effettuata con importanti istituti italiani e stranieri e sotto la guida di studiosi di fama internazionale, come il prof. Fulvio Ursini (Ordinario di Biochimica e Scienza dell’alimentazione all’Università di Padova), prof. Stefano Masiero (fisiatra, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova), il prof. Angelo Antonini (neurologo, Università degli studi di Padova), il prof Domenico Corrado (specialista in Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova), la dott. Denisa Giardini (specialista per linfedema AIDMOV Losanna).

Dal 2010 Ermitage è Medical Hotel con un centro medico-specialistico di Riabilitazione e Medicina Fisica: un prodotto termale innovativo, in cui riabilitazione e prevenzione si coniugano alla vacanza. L’hotel ha fatto dell’accessibilità senza limiti la sua bandiera, adeguando accoglienza, servizi, assistenza e proposte relax alle esigenze di disabili e Over 65: dal 2017 è stato premiato come miglior albergo italiano nell’accoglienza degli ospiti con deficit o disabilità motorie e in quella riservata ai Senior ai “Village For All Awards”, gli “Oscar dell’accessibilità”.

In collaborazione con l’Hospice Pediatrico di Padova, la famiglia Maggia ha creato il progetto Il Sogno di Eleonora (www.ilsognodieleonora.it), dedicato a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie invalidanti, che vengono ospitati con la famiglia in una suite appositamente attrezzata, al fine di garantire un periodo di serena vacanza con programmi riabilitativi intensivi e mirati sotto controllo di specialisti, a titolo completamente gratuito.