Chimera “Utopia”. Il nuovo singolo

Un nuovo ed interessante singolo per il giovane artista

Disponibile su tutti i Digital Stores il nuovo singolo “Utopia” dell'Artista CHIMERA. Antonino Mattia Tosto, in arte CHIMERA, è un giovanissimo e talentuoso Cantautore italiano di 19 anni, attualmente residente in Sicilia dopo essere cresciuto a Roma dove si è formato musicalmente.



Oltre ad essere un cantante di grande impatto, CHIMERA è anche un prolifico autore e compositore il cui nuovo brano “Utopia”, accompagnato da un significativo videoclip, segue la recente pubblicazione dei suoi primi due singoli “Rare briciole” e “Me lo chiedi mai”, canzoni che stanno riscuotendo un inaspettato consenso di pubblico giovanile e che sono curate sempre dalla Sonos Music Records (Etichetta Discografica della Maffucci Music). La costante ricerca di uno stile proprio e il desiderio di anticonformismo hanno portato l'Artista a fare della musica un mezzo di contrasto alla realtà, cantando spesso di utopie e di illusioni, di proiezioni e di aspirazioni dell'animo e dei sentimenti umani come ben recitano le parole della sua nuova canzone: “Ora ricordo un bel tramonto, dove potrò mai scappare se tu non sei più mia? Ti ho sognata cosi spesso, tu dannata utopia, è forse è vero che lontani si sta per guarire? ...ma non ricordo più il tuo volto, ti prego stringimi forte, adesso ti porto via dannata utopia, dannata utopia”.



La collaborazione tra CHIMERA e la Sonos Music Records ha in prospettiva la continuazione della ricerca stilistica tesa ad affinare il linguaggio e lo stile musicale dell'Artista in vista della pubblicazione del suo primo Album in studio.