Chioggia, serata informativa dedicata alla Stomaterapia e all’assistenza, cura e riabilitazione della persona stomizzata

Iniziativa promossa dall’associazione A.I.Stom. Veneto in collaborazione con l’Ospedale Madonna della Navicella (Ulss 3 Serenissima)

Venerdi 25 ottobre, alle ore 17:00, presso la “Sala Poliambulatori” dell’Ospedale Madonna della Navicella si terrà una importante incontro dal titolo “L’ambulatorio di Stomaterapia: assistenza, cura e riabilitazione alla persona portatrice di stomìa”. Il ruolo dell'ambulatorio di Stomaterapia è quello di migliorare la qualità della vita della persona stomizzata. L’assistenza, un programma di educazione terapeutica (che deve essere garantita) e la riabilitazione sono strumenti fondamentali per la corretta gestione della stomìa, che è alla base per recuperare e mantenere l’equilibrio psicofisico, sociale, lavorativo, familiare e relazionale della persona interessata.

L’assistenza, cura e riabilitazione della persona stomizzata è un cammino di équipe. Fondamentale è il ruolo dei vari professionisti (medico specialista, infermiere stomaterapista, psicologo, dietologo, dietista ecc..) che ruotano attorno al paziente e che garantiscono l’uniformità delle procedure e la presa in carico della persona portatrice di stomìa.

Seppur in un contesto come quello sanitario che permane di risorse limitate, disporre di un ambulatorio dedicato alle persone portatrici di stomìa porta dei benefici reali: potenzia la rete dei servizi (continuità assistenziale tra ospedale e territorio), soddisfa i bisogni degli utenti, migliora l’immagine istituzionale.



Chioggia, 23 ottobre 2019