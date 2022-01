Chips di Mela Leni’s: una novità tutta da sgranocchiare!

Buona in ogni versione, è la mela alpina, signori e signore

Deliziosi anelli di mela essiccata, con la buccia e senza semi. Un concentrato di gusto e benessere, da portare sempre con sé!



Si possono descrivere così le croccanti Chips di Mela Leni’s. Realizzate solo con le migliori Äpfel del Trentino - Alto Adige, raccolte a mano nel momento ideale di maturazione per garantirne un gusto pieno, gradevole ed essiccate a bassa temperatura per mantenere inalterate le proprietà organolettiche della frutta ed il normale contenuto di zucchero, le Chips di Mela Leni’s sono lo snack perfetto per chi ha uno stile di vita sano, veloce e metropolitano.



Sfiziose, saporite e salutari, sono tutto ciò che serve per dar vita ad uno spuntino gustoso, ma leggero, ottimo anche da condividere e offrire agli amici. Ma non solo! Le Chips di Mela Leni’s sono ideali anche per la merenda dei più piccoli.

Non fritti, SENZA ZUCCHERO AGGIUNTO e SENZA CONSERVANTI, gli anelli di mela firmati Leni’s preservano il gusto pieno della natura e sono un modo comodo e diverso per gustare tutta la bontà della frutta dove, quando e come si vuole.

Perfette per chi adora gli spezza-fame da sgranocchiare, le ultime arrivate in casa Leni’s possono anche essere gustate a colazione con lo yogurt e i cereali e per accompagnare un aperitivo originale e in stile finger food.

In più, queste sottilissime fettine di mela essiccata CON BUCCIA ci permettono di fare il pieno di benefici. Infatti, proprio la buccia delle mele contiene la maggior parte delle fibre, il quantitativo più elevato di vitamine A e C, nonché di quercitina, un potente antiossidante che combatte l’azione dei radicali liberi e previene l’invecchiamento cellulare.

Fragranti e sazianti, le Chips di Mela Leni’s presentano un sapore unico, tipico delle mele di alta montagna, e sono in grado di allietare ogni palato. Assolutamente very gut… provare per credere!



Confezione e prezzo:

Le Chips di Mela Leni’s con mele essiccate, disponibili in confezioni da 40 g, sono in vendita nella distribuzione moderna al prezzo consigliato di 1,99 Euro.



LENI’S

Dall’esperienza VOG Products, leader mondiale nella lavorazione delle mele, è nata Leni’s Mele With Liebe, la linea di prodotti a base di mela 100% italiani, 100% fatti con amore in Trentino-Alto Adige. Leni’s è la filiera italiana della mela completa, controllata e di prima qualità che raccoglie le mele più buone e famose d’Italia: Val Venosta, Marlene, Melinda e La Trentina. Le spremute Leni’s e i suoi spicchi di mela già lavati e tagliati, sono distribuiti in Italia in GD e GDO e nel mercato internazionale.



ph fonte ufficio stampa