ChristMAsRIN Collection de Il MARIN, Genova

Per lo chef Marco Visciola la migliore ricetta per il Natale è la collaborazione tra realtà diverse che si sostengono a vicenda, promuovendo l’eccellenza del territorio ligure

Per le feste lo chef Marco Visciola, da sempre sostenitore del motto “l’unione fa la forza” e con la voglia di fare rete tra realtà diverse, ha deciso di mettere in risalto alcuni produttori del territorio ligure che collaborano abitualmente con Il Marin, in un rapporto di mutuo sostegno, vista l’attuale situazione, mantenendo l’attenzione alla stagionalità, alla qualità e alla sostenibilità ambientale, valori portanti della sua filosofia gastronomica.



La ChristMAsRIN Collection è un piccolo itinerario gustativo attraverso alcune eccellenze del territorio, profumi e sapori di bosco, di mare, di terre coltivate... svariate sfumature di una regione incastonata tra terra, mare e cielo.



Tre tipologie di PANETTONI, realizzati in collaborazione con il pasticcere Andrea Zino, della storica pasticceria Canepa 1862 di Rapallo (GE).

Ingredienti naturali, impasti sottoposti a 36 ore di lievitazione, per soddisfare tutti i gusti: dal panettone tradizionale con uvette e canditi a quello più goloso con crema di nocciole liguri, dove la nocciola diventa protagonista con il suo sapore dolce e burroso, come avvolgente topping e fondendosi con l’impasto, per finire con l’impasto delicato e aromatico del panettone con olive taggiasche e chinotto candito, una contaminazione ligure dove il twist dato dall’aroma del chinotto candito è il connubio perfetto per il retrogusto amarognolo delle olive taggiasche, sorprendendo il palato.

Panettone tradizionale: 36 euro al chilo

Panettone con crema di nocciole liguri: 38 euro al chilo

Panettone con olive taggiasche e chinotto candito: 38 euro al chilo



CREMA FONDENTE ALLA NOCCIOLA LIGURE E ANTICHE SPEZIE GENOVESI, in collaborazione con il brand “Il Parodi”, creato da Andrea Parodi, della Parodi Nutra di Campomorone (GE), marchio nato per tracciare la filiera, dal campo al prodotto finito, delle antiche varietà liguri di nocciole coltivate e selezionate nei secoli, un esempio di biodiversità da proteggere.

Le nocciole esprimono la più pura e naturale vocazione del territorio attraverso la loro diversità e il mix di antiche spezie genovesi (noce moscata, macis, coriandolo, zenzero, pepe garofanato, garofano, cannella) evoca subito alla mente la storica Via delle Spezie e i profumi che permeavano l’aria ai tempi della Repubblica di Genova, con i velieri che scaricavano le pregiate merci.

Crema fondente alla nocciola ligure e antiche spezie genovesi: 11,90 euro – vasetto 200 g



OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA MONOCULTIVAR TAGGIASCA, un altro produttore d’eccellenza, ROI della famiglia Boeri, di Badalucco (IM).

L'oliva taggiascaha un gusto aromaticoefruttatoed èla più pregiataeconosciuta varietà d'olivadellaLiguria. Prodotto 100% italiano, olio di altissima qualità, dolce e dai profumi delicati, denso e persistente, perfetto con qualsiasi pietanza e utilizzato dallo chef Marco Visciola per suggellare con “tocco ligure” i suoi piatti.

Olio Extra Vergine di Oliva Monocultivar Taggiasca: 12,90 euro - bottiglia da 500ml



TUTTI I PRODOTTI SONO IN VENDITA:

- NELLO STORE DI EATALY GENOVA

- PRESSO IL RISTORANTE IL MARIN

- ORDINANDO TRAMITE MAIL: INFO@ILMARIN.IT E

TELEFONO: 010.8698722

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA:

- VARIABILE A SECONDA DEL PESO:

INFERIORE A 8 KG – EURO 18,00 O TRA 8 E 18KG–EURO30,00

- TEMPI DI SPEDIZIONE:

TRE GIORNI LAVORATIVI



Nella ChristMAsRIN Collection naturalmente c’è anche la possibilità di acquistare un PRANZO PER DUE PERSONE presso IL MARIN, con un menu di 5 portate, a mano libera dello chef, in abbinamento a 3 calici di vino, per tuffarsi dentro a piatti incentrati sul territorio e sulla città, un’estrazione di Liguria, godendo anche della splendida vista sul Porto Antico, sul Bigo e su tutta la porzione di golfo genovese sottostante dall'esclusiva vetrata con vista panoramica sul mare firmata Renzo Piano.



Pranzo per 2 persone presso il Marin ristorante 158 euro - Menu 5 portate più abbinamento 3 vini

IL PRANZO È ACQUISTABILE:

- IN TUTTI GLI STORE EATALY - ONLINE

HTTPS://WWW.EATALY.NET/IT_IT/IDEE- REGALO/EATINERARI

VALIDITÀ DI UN ANNO DALL’ACQUISTO



IL MARIN

Edificio Millo, Porto Antico Calata Cattaneo, 15 16126 Genova

Tel. 010 8698722 – info@ilmarin.it www.ilmarin.it



IL MARIN

Il Porto Antico di Genova è una grande piazza in riva al Mar Ligure. Una città nella città, dove ci si diverte, dove si lavora, dove ci si incontra. Nel suo cuore, nell’edificio Millo, dal 2011 si trova Eataly Genova che ospita il ristorante Il Marin che prende il nome dal vento che soffia dal porto fino all’entroterra ligure e fino alle Langhe e abbraccia con lo sguardo il porto, i bracci del Bigo e la biosfera di Renzo Piano, l’Acquario e la Lanterna all’orizzonte. L’attenzione per la qualità, per la sostenibilità ambientale ed economica, per la responsabilità e per la condivisione sono i valori portanti di Eataly che si rispecchiano anche nel ristorante Il Marin, situato al secondo piano dell’edificio. Qui è protagonista la cucina di pesce, soprattutto quello azzurro, “povero”, con sapori che insistono sulla forza



ROBERTA ANTONIOLI PR STUDIO

Roberta Antonioli, classe 1964, da oltre 20 anni opera nell’ambito della comunicazione, prestando la sua attività per alcune delle più importanti Agenzie di Milano in diversi settori, quali moda, beauty, technology, turismo, financial e food & beverage, fino a fondare la propria agenzia nel 2003.

Attualmente Roberta Antonioli PR Studio ha focalizzato la sua aerea di competenza nel settore dell’alta ristorazione e del beverage di lusso, supportando e affiancando alcune della realtà enogastronomiche più importanti del panorama italiano e internazionale e sviluppandone strategie di comunicazione e branding.