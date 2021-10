Ciao ciao estate, benvenuto autunno! per la Desmontegada a Predazzo (TN)

Domenica 3 Ottobre 2021, con sfilata per le vie del centro con carri della tradizione. Animazione e spettacolo itinerante a cura della compagnia La Pastière.

L'antico rito della "transumanza" si ripete in gran parte di Europa: è l' Almabtrieb in Germania , Alpabzug , Alpabfahrt , o Désalpes in Svizzera... cioè il ritorno dal pascolo di montagna, un evento annuale nelle regioni alpine in Europa , riferito, appunto, ad una transumanza che si svolge a fine settembre o all'inizio di ottobre.

Un rito che merita un riconoscimento quanto meno al livello EU...

Quest'anno 2021, per i noti vincoli derivanti dalla pandemia , a Predazzo , Domenica 3 Ottobre 2021, si terrà una sfilata per le vie del centro con carri della tradizione. Animazione e spettacolo itinerante a cura della compagnia La Pastière.

A partire dalle ore 11.00 di domenica le vie del centro storico di Predazzo vedranno sfilare le mucche, agghindate con grandi campanacci al collo e eleganti acconciature intrecciate tra le corna, accompagnati da malgari, contadini e pastori in costume tipico, carri di fieno, carrozze e cavalli. I laboratori della Strada dei Formaggi delle Dolomiti trasformano i bambini in sapienti casari.



Da sabato Predazzo sarà animato di bancarelle e stand del Mercato Contadino, musica, degustazioni di prodotti locali e laboratori per i più piccoli.





PROGRAMMA dal 1 al 3 Ottobre 2021



Venerdì 1 ottobre 2021

Ore 21.00: MusicAutunno con il cantautore Andrea Parodi

Cinema Teatro di Predazzo



Sabato 2 ottobre 2021

Ore 10.00

Festival del Gusto

Piazza S.S. Filippo e Giacomo

Apertura del Festival del Gusto, con numerosi stand gastronomici, un autentico mercato contadino e sfiziosi laboratori.



Ore 12.30: Passaggio sfilata rievocazione storica con camion, corriere e veicoli di lavoro d’epoca.



Ore 15.00 e ore 16.30: Laboratorio per bambini - Museo Geologico, Piazza S.S. Filippo e Giacomo, Predazzo



Dalle 16.00 alle 18.00: Treno del Gusto con visita all’Azienda Agricola Andrea Dellantonio. A seguire, una gustosa degustazione di formaggi presso il nuovo bistrot del Caseificio di Predazzo e Moena.



Ore 17.30:Show cooking con gli chef di Fiemme e i sapori del Trentino.



Domenica 3 ottobre 2021

Ore 9.00 -18.00: Festival del Gusto

Piazza S.S. Filippo e Giacomo

Apertura del Festival del Gusto, con numerosi stand gastronomici e un autentico mercato contadino.



Ore 11.00: Ciao ciao estate, benvenuto autunno!

Sfilata per le vie del centro con carri della tradizione. Animazione e spettacolo itinerante a cura della compagnia La Pastière.



Ore 12.30: Stand, degustazioni, aperitivi e specialità gastronomiche.