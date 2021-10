Ciao Ciao Estate, Festival del Gusto e MusicAutunno a Pedrazzo (TN)

Dopoil cantautore Andrea Parodi & Borderlobo "MusicAutunno- Note degne di Nota" si chiude con Fabrizio Poggi & Chicken Mambo blues, venerdì 8 Ottobre 2021,

“Ciao Ciao estate, benvenuto autunno!” a Pedrazzo (TN) con "Desmomtegada", Festival del Gusto e MusicAutunno.

Fino al 3 Ottobre 2021.



Domenica 3 ottobre 2021, a Pedrazzo, la tradizionale "Desmontegada", vede l’evento “Ciao Ciao estate, benvenuto autunno!” che prende il posto della tradizionale sfilata delle vacche, proponendo un corteo con carri delle tradizione e un coinvolgente spettacolo itinerante a cura della compagnia teatrale La Pastiere.

Da sabato Predazzo sarà animato di bancarelle e stand del Mercato Contadino, musica, degustazioni di prodotti locali e laboratori per i più piccoli.



Sabato 2 e domenica 3 giornate del Festival del Gusto che ospita, nella piazza principale del paese, stand enogastronomici, laboratori per bambini che raccontano di magie fatte con la panna e con la lana d Fiemme, show-cooking e il curioso Treno del Gusto con il suo viaggio gastronomico all’azienda agricola Andrea Dellantonio e il tagliere di formaggi narrato da gustare al nuovo bistrot del Caseificio Predazzo-Moena.



Sempre sabato una spettacolare sfilata di camion, corriere e veicoli da lavoro d’epoca. Inoltre, sabato, dalle 17.15, si assiste al controllo e alla timbratura delle auto storiche della decima edizione di Montagne d’Argento, auto che attraverseranno Predazzo domenica, dalle 10.15 alle 11.15, per raggiungere il passo Valles.







La rassegna MusicAutunno "Note degne di Nota"





La manifestazione di Pedrazzo ospita anche la rassegna MusicAutunno: il clima di festa si è aperto venerdì 1 ottobre alle 21.00, al Cinema Teatro di Predazzo, con un concerto di MusicAutunno del cantautore Andrea Parodi accompagnato dalla sua band Borderlobo, nove componenti musicisti ed autori di lunga e grande esperienza musicale.



Presentato da Giovanni Aderenti, assessore alla cultura del Comune trentino Andrea Parodi ha percorso in tutta la serata un cammino di storia della musica italiana e statunitense.



Autore, produttore e cantante Andrea Parodi ha oggi al suo attivo 4 Album:

Le piscine di Fecchio (IRD/2001),

Soldati (LifeGate/2007),

Chupadero (Universal/2010),

Andrea Parodi Zabala (Appaloosa/IRD/Maggio 2021).



Rievocando appunto l'uscita del suo ultimo album, il cantautore scrive:



"nNel 2013 sono andato a Austin, in Texas, per registrare un disco insieme a Joel Guzman, uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo, che all’epoca suonava con Paul Simon. Ho sempre legato ogni mio disco a un viaggio. Vancouver Canada per Le Piscine di Fecchio e Soldati, Santa Fe New Mexico per Chupadero con la Barnetti Bros Band e finalmente la mia città musicale preferita: Austin.



Questo disco ha il suono e il sapore di quei luoghi, dei tramonti infiniti del Texas, dell’aria di confine col Messico. Sono le mie canzoni più belle di quegli anni con ospiti strepitosi come David Immerglück dei Counting Crows, David Grissom, Larry Campbell & Teresa Williams, David Bromberg, Radoslav Lorkovic, Scarlet Rivera, Tommy Mandel e altri che si aggiungeranno nei prossimi giorni di registrazione.



Dodici canzoni rimaste chiuse in un cassetto per otto anni. Riascoltandole ora, riaffiorano tutti i ricordi di quel viaggio, con Woody che non aveva ancora due anni e guardava il mondo con i suoi grandi occhi azzurri pieni di avventura. E in una di quelle sere texane mi sono sposato con Elena nel ranch di Joe Ely, sotto una quercia indiana secolare avvolta da lucine colorate. È stato JT Van Zandt a sposarci".



Un concerto originale, con un gruppo di artisti che porta la gioia della musica e del rapporto di comunicazione in mezzo al pubblico, un clima di partecipazione in linea perfetta con questa festa di inizio di un nuovo autunno, dopo le difficoltà di questi lunghi mesi. Il concerto si è chiuso con un toccante omaggio all'amico Claudio Lolli e alla sua" Per non Sentirsi soli".



La rassegna MusicAutunno " Note degne di Nota" al Cinema Teatro Comunale si chiude con Fabrizio Poggi & Chicken Mambo blues, venerdì 8 Ottobre 2021,