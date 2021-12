Cibo Giusto, il nuovo e-shop delle eccellenze

Il banco di Sandro Tomei spicca il volo e si trasferisce (anche) sul web

Serio, appassionato, perfezionista, instancabile, goloso. Un pugno di aggettivi per descrivere Sandro Tomei, classe 1962 un lontano passato trascorso nel mare magnum dell’industria alimentare e un lungo presente che lo vede tra i più bravi selezionatori e affinatori di salumi e formaggi. Da qualche anno la sua passione è diventata una professione che svolge con grandissimo rigore e che l’ha portato a creare e registrare il marchio di Tomei Cibo Giusto. Un nome che di fatto è una garanzia.



Facile e intuitivo, lo shop online di Tomei Cibo Giusto racconta molto della sua vera essenza attraverso l’immagine che fa da sfondo alla home page. C’è in primo piano il banco di Sandro Tomei, una via di mezzo tra il paese dei balocchi e la vetrina di esposizione di una raffinata cristalleria.

Insomma www.cibogiusto.com è il regno degli amanti delle cose buone e di qualità, una dispensa virtuale ricca di golosità da aprire in occasione delle imminenti festività natalizie. Basterà scegliere i prodotti, indicare l’indirizzo di consegna e tutto il resto ci pensa cibogiusto.com!



Cosa scegliere

Una generosa quantità di formaggi e salumi sia italiani che esteri, sono disposti nel banco tutti confezionati singolarmente anche sottovuoto. Ricercatezza e cura del confezionamento, rappresentano la fase finale di un processo lunghissimo che inizia molto prima con la scelta della materia prima “Sono nato a Genzano, nella campagna romana. Mio padre, anche se nella vita di lavoro ha fatto tutt’altro, è nato come pastore. - Racconta Sandro Tomei - Aveva solo sette anni quando si spostava chilometri e chilometri lontano da casa per portare al pascolo le pecore da cui poi suo padre avrebbe ottenuto latte, formaggi, carne e lana. Non ha mai smesso di amare questo lavoro ed è grazie a lui se io oggi ho trasformato la mia passione in professione, e viceversa.”



Poche passioni nascono per caso e possiamo affermarlo anche per Sandro che è nato scoprendo sin da subito il profumo e il sapore dei prodotti di qualità, fatti come si deve, con una particolare attenzione verso i formaggi di cui è selezionatore e affinatore. Alcuni dei prodotti presenti sul suo shop sono ormai dei veri e proprio cavalli di battaglia che Sandro Tomei ha perfezionato nel corso di questi anni. Qualche esempio… Il Maraska, un formaggio vaccino erborinato affinato con amarene e Maraschino. Il gusto è intenso, fruttato, persistente. Sapido e dolce allo stesso tempo grazie alla frutta, il lungo affinamento lo rende talmente scioglievole che al momento dell’assaggio non sarà necessario masticarlo. Viene poi guarnito con delle amarene che lo rendono un formaggio bellissimo da vedere (assomiglia ad una torta!) ma buonissimo da gustare E poi c’è Ratafì, qua si parte da un formaggio erborinato lasciato in affinamento nella Ratafia, un liquore tipico abruzzese a base di visciole e vino che Sandro realizza in casa. In bocca l'intensità del formaggio viene attenuata dalla dolcezza del liquore, il gusto è equilibrato e rotondo e viene esaltato dalla presenza dei mirtilli in superfice. E poi una vasta scelta di pecorini, si parte da quello classico del Lazio per poi passare a quello strisciato stagionato per almeno 4 mesi, quello affumicato sardo, stagionato circa 3 mesi e poi affumicato, per poi arrivare a quello cordato prodotto in Sicilia con una stagionatura minima di almeno 5 mesi. Interessantissima anche la selezione dei salumi tra i quali spicca la regina del companatico! Sua maestà la Mortadella, quella scelta da Sandro Tomei ha un nome che è tutto un (bel) programma. Si chiama Leila, il richiamo alla Principessa di Guerre Stellari è evidente “Ma non solo, ho deciso di chiamarla così anche perché – spiega Sandro – per me Lei è La Mortadella”. E lo dice senza false modestie ma solo con la certezza di aver realizzato un prodotto buono in tutti i sensi. Anzi Giusto! Profumata, gustosa, digeribile, viene prodotta da uno degli ultimi artigiani Bolognesi rimasti. Nella produzione vengono utilizzate soltanto parti nobili di maiali esclusivamente italiani, come la spalla e il dorso. La lunga cottura a bassa temperatura, un’ottima materia prima e poche spezie la rendono un prodotto unico nel suo genere. Altro pezzo forte della scuderia Tomei Cibo Giusto è la Cecina Premium, un prosciutto di manzo che viene prodotto in Spagna nella zona di Astorga (Leon). I tagli utilizzati per realizzarla sono quelli della coscia del manzo che viene poi salata, lavata con vino rosso, affumicata con legno di leccio e stagionata per almeno 18 mesi. Il risultato è una fetta di uno dei migliori salumi che abbiate mai mangiato, dolce, dal gusto rotondo, scioglievole, avvolgente…



Gli amanti dei classici troveranno un grande Parma stagionato 24 mesi, la coppa di testa (prodotto ad Ariccia secondo la ricetta messa a punto da Sandro), il guanciale affumicato, il prosciutto cotto porchettato e tanto altro.



Scelta e selezione delle aziende

Cibo Giusto non è solo un nome scelto per identificare un’azienda, ma è una filosofia quella che spinge Sandro a muoversi tra Italia e estero andando a trovare e a conoscere gli artigiani con i quali decide di collaborare. “Per me è fondamentale conoscere dal vivo le persone che animano le aziende che scelgo per le mie selezioni. Voglio parlare con loro, visitare i luoghi in cui nascono e prendono forma i prodotti che andrò poi a vendere”. Sono tutte piccole realtà che garantiscono prodotti eccellenti realizzati in quantità limitate e con filiere controllate. In questo progetto, da qualche anno ad affiancare Sandro c’è Alessandra Morra una professionista, appassionata come lui, con una lunga esperienza nel campo della selezione gastronomica.



La spesa online su cibogiusto.com

Una volta scelte le aziende e i prodotti, a tutto il resto ci pensa Sandro Tomei che ha cercato di riprodurre su questo “banco virtuale” la stessa esperienza che il cliente può vivere facendosi servire dal vivo da lui. Innanzitutto la descrizione dei prodotti che è precisa, non esageratamente lunga e quindi centrata nell’indicare le caratteristiche principali di ogni referenza. Per ogni prodotto è presente ovviamente l’immagine che lo identifica e che fa venire una certa copiosa acquolina in bocca, quindi il prezzo al chilo e quello della quantità minima ordinabile (250 grammi sia per i salumi che per i formaggi). Una volta fatta “la spesa” cliccando ciò che si desidera e la quantità, si entra nel carrello e si finalizza l’acquisto. A casa arriverà un pacco accuratamente confezionato con ogni prodotto imbustato sottovuoto e refrigerato. Per gli acquisti superiori ai 35 euro la spedizione è gratuita e per chi avesse voglia di fare prima la spesa online e poi di andare a conoscere dal vivo Sandro, tenetelo d’occhio perché a breve ha un’altra novità interessante da comunicare!



