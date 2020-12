CICLISMO: Selle Italia lancia la Flite Boost limited edition dedicata alla vittoria di Mathieu Van Der Poel alla Ronde Van Vlaanderen. Il regalo ideale per questo Natale!

SELLE ITALIA dedica una stella a Mathieu Van Der Poel e alla sua vittoria al giro delle Fiandre: un'edizione limitata da collezione

Selle Italia lancia una sella ispirata e dedicata alla vittoria di Mathieu Van Der Poel al Giro delle Fiandre: una Flite Boost da collezione che sarà disponibile solo in versione limitata di 104 pezzi, come le edizioni della Ronde Van Vlaanderen corse fino a oggi. La sella Flite Boost #RVV20 Limited Edition, firmata direttamente a mano dal Campione olandese, sarà prenotabile online sul sito di Selle Italia a partire da oggi, lunedì 21 dicembre.



Definirlo l’astro nascente del ciclismo è, ormai, riduttivo: Mathieu Van Der Poel, del team Alpecin Fenix, rappresenta uno dei giovani talenti destinati a scrivere la storia del ciclismo nei prossimi anni. Una storia che nel recente passato lo ha visto campione del mondo di ciclocross per tre volte e che nel 2020 ha firmato un capitolo della narrazione ciclistica di questa martoriata stagione, vincendo la Ronde Van Vlaanderen, meglio conosciuta come il Giro delle Fiandre.



«Un successo che merita assolutamente una celebrazione» è quello che hanno pensato in Selle Italia, tanto da dedicare al ciclista olandese una limited edition di un prodotto top di gamma: la sella Flite Boost #RVV20 Limited Edition.



«Una produzione limitata in esclusiva a 104 pezzi, per ricordare il numero di edizioni della Ronde Van Vlaanderen corse fino a oggi – commenta Nicola Baggio, Direttore Generale di Selle Italia. Una sella unica che vuole celebrare il talento e la classe del giovane campione olandese e che sarà un pezzo da collezione per gli appassionati di ciclismo».



La sella riporta i colori e il tipico leone, simbolo della bandiera delle Fiandre, a cui viene affiancato l’hashtag ufficiale della gara RVV20; nella parte posteriore una serigrafia, a sottolineare la “Limited Edition”, e un’etichetta che indica la numerazione progressiva del prodotto, esattamente come le repliche delle più prestigiose opere d’arte. Una particolare edizione della Flite Boost nella sua versione Kit Carbonio Superflow (idmatch L3) e quindi riporterà le seguenti misure W 145mm x L 250 mm.



E come se non bastasse, per rendere il tutto ancor più esclusivo e aumentarne il valore, le 104 selle saranno firmate direttamente a mano da Mathieu Van Der Poel.



Per l’occasione l’azienda di Asolo ha pensato a un packaging davvero particolare con all’interno tutte le informazioni relative al Giro delle Fiandre, a MVDP e alla sella Flite Boost che enfatizzano l’unicità dell’iniziativa. In altre parole, un regalo ideale da mettere sotto l’albero di Natale.



Il prezzo al pubblico della Flite Boost #RVV20 Limited Edition è di 399,90€ e sarà possibile prenotare, a partire dal 21 Dicembre, la sella di Van Der Poel esclusivamente online sul sito ufficiale di Selle Italia: www.selleitalia.com



Per avere una delle 103 selle Flite Boost #RVV20 Limited Edition, però, si dovrà fare in fretta: la prima l’ha già prenotata lo stesso Mathieu Van Der Poel.



Per maggiori informazioni:www.selleitalia.com/it/flite-boostrvv20-limited-edition/



About Selle Italia

Selle Italia è leader nella progettazione e produzione di selle per bici. Nata nel 1897, opera nel settore da più di 120 anni e ha sede in Veneto, ad Asolo. L’azienda commercializza ogni anno 1 milione di prodotti, attualmente venduti in tutto il mondo e unici per prestazioni, comfort e design. www.selleitalia.com



@photonews.be