Cinema Giardino Riccione

Con Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel Montesi, Justin Korovkin. Cast completo Genere Drammatico, - Italia, 2020, durata 98 minuti.





Uscita cinema lunedì 15 giugno 2020 e su Sky Cinema giovedì 4 agosto 2020.

Distribuito da Vision Distribution.

Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 5 Nastri d'Argento, Premiato al Festival di Berlino.



Una favola nera che racconta senza filtri le dinamiche che legano i rapporti umani all'interno di una comunità di famiglie, in un mondo apparentemente normale dove la rabbia e la disperazione sono pronte ad esplodere.





"Memorie di un assassino" Giovedì 6 agosto ore 21,30.

MEMORIE DI UN ASSASSINO - MEMORIES OF MURDER

Regia di Bong Joon-ho. ( Corea del sud, 2003, durata 129 minuti).

Con Song Kang-ho, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim, Song Jae-ho, Hie-bong Byeon, Seo-hie Ko.

Il film è stato premiato a Torino Film Festival.-



In un piccolo villaggio, nel 1986, viene trovata una giovane donna brutalmente assassinata. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l'intera regione nel terrore..



