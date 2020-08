Per il 50°anniversario dal suo primo orologio in Titanio Citizen realizza due nuovi modelli Promaster. Leggi la mia recensione

Citizen nel 2020 celebra il 50° anniversario del suo primo orologio realizzato in titanio, che a onor di cronaca è anche stato anche il primo brand di orologi in assoluto ad utilizzare questo metallo in tutto il panorama mondiale.

Il titanio è un materiale con alcuni grandi pregi rispetto al ben più comune acciaio: è più resistente alla corrosione, è ipoallergenico ed è il circa il 40% più leggero. Però tende anche a graffiarsi molto più facilmente. La tecnologia Super Titanium di Citizen si sviluppa quindi proprio per andare a risolvere questo problema, garantendo una resistenza ai graffi anche superiore a quella dell’acciaio.



I Citizen Promaster Super Titanium sono disponibili in due versioni: NY0100-50M con quadrante blu e NY0100-50X con quadrante verde. Il design di questi orologi diver riprende in gran parte gli elementi distintivi dei diver Promaster NY0040, anche se in realtà aumentano leggermente lo spessore e la distanza da ansa ad ansa della cassa. Resta invariata l’ottima ghiera a 60 scatti.

La leggibilità al buio, fondamentale per chi utilizza l'orologio durante le immersioni in profondità, è garantita dal pigmento luminescente su indici, sfere e riferimento luminoso a ore 12.

Il movimento all’interno dei Citizen Promaster NY0100 è il Miyota 8203, con una frequenza di 21.600 a/h, una riserva di carica di circa 40 ore e possibilità di ricarica manuale.



Completa il tutto un solido bracciale realizzato interamente in titanio, con maglie e terminali pieni. I nuovi Citizen Promaster in Super Titanium sono la scelta perfetta per chi vuole un orologio leggero ma resistente, con tutta la sicurezza data dalla certificazione da diver’s.