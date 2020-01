City, Pam rilancia il nuovo format nella città di Padova

City, lo store di prossimità urbana: a Padova il nuovo concept ideato da Pam dedicato alla realtà cittadina

Pam presenta il nuovo City nella città di Padova: lo store, caratterizzato da un nuovo format di prossimità urbana, è stato ideato dalla realtà guidata da Arturo Bastianello, nata più di mezzo secolo fa proprio nel comune veneto.



Il Gruppo guidato da Arturo Bastianello torna a Padova: nasce Pam City, store di prossimità urbana



È il 1958 quando in un un’ex sala cinematografica di Padova nasce il primo supermercato Pam, “Più A Meno”, nato da un’idea di Tito Bastianello, Giovanni Paolo Giol e Giancarlo Dina. Dopo oltre 50 anni di attività, il Gruppo guidato oggi da Arturo Bastianello possiede 1.187 punti vendita in tutta l’Italia centro-settentrionale, tra i quali il Pam City inaugurato lo scorso dicembre proprio nella sua “città natale”. Dopo quello di Roma, si tratta del secondo store di prossimità urbana caratterizzato da un format incentrato sullo stile di vita cittadino: 7 giorni su 7 fino alle 21, divisione dei prodotti per fascia di prezzo, sistemi di pagamento moderni e consegna della spesa a casa. E ovviamente un’offerta gastronomica che accontenta ogni tipo di richiesta, grazie ad esempio all’area Food-to-Go dedicata a chi non ha la possibilità di mettersi ai fornelli. “Siamo felici di presentare Pam City proprio nella città di Padova dove oltre 60 anni fa Pam ha aperto il primo supermercato iniziando la sua avventura nel mondo della Grande Distribuzione – dichiara Andrea Zoratti, Direttore Prossimità di Pam Panorama – Italianità, qualità, freschezza e relazione quotidiana di valore con i nostri clienti sono da sempre i punti di forza della nostra insegna e che i consumatori potranno trovare anche in Pam City, format nel quale crediamo molto e per il quale abbiamo programmato un piano importante di investimenti a partire dal 2020”.



Padova, Natale per i bambini ricoverati grazie a Pam



Il 20 dicembre scorso Pam ha voluto “ringraziare” la città di Padova, che ha visto nascere il primo store dell’azienda guidata da Arturo Bastianello, regalando dei doni a tutti i piccoli pazienti del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino. L’iniziativa, partita da Pam Panorama in collaborazione con Fondazione Salus Pueri, si ripete ormai da anni e nel 2019 ha visto la consegna di 200 pacchetti per bambini e bambine. “Queste iniziative sono importanti – ha sottolineato il professor Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento e Vicepresidente di Fondazione Salus Pueri – perché momenti di gioco e di attività ricreative contribuiscono a promuovere la salute ed il benessere del bambino anche durante un periodo di malattia e di ricovero e si integrano con la cura e l'assistenza”. Dominga Fragassi, Responsabile Corporate Marketing Pam Panorama, ha dichiarato: “Vedere il loro volto illuminarsi ci fa capire quanto sia importante proseguire con questo progetto solidale: essere vicini alle persone e al territorio in cui operiamo è una delle tante dimensioni dell'impegno sostenibile di Pam Panorama”.