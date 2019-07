Civitanova Marche: debellare le violazioni dei diritti umani con la conoscenza

Continuano le attività informative dei volontari del gruppo Uniti per i diritti umani delle Marche che sabato sera saranno presenti sul lungomare di Civitanova per fornire la corretta conoscenza sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani.

In questo periodo in Italia e in Europa non si fa altro che parlare di tratta di esseri umani, e sfruttamento dell’emigrazione; in di per se azioni perseguibili dalla legge, ma che da anni stanno creando una grossa polemica tra i governi, con conseguenti problemi sociali, nonostante la maggior parte dei cittadini italiani ed europei non siano affatto razzisti. La discussione verte comunque sul rispetto dei DIRITTI di ogni persona.

Ma il rispetto inizia dalla conoscenza.

Sebbene la “tratta degli schiavi” sia una pratica abolita da oltre due secoli, questa grave forma di violazione dei diritti umani continua ad esistere, alimentata dalla mancanza di rispetto della dignità umana.

Oggi questa pratica ha assunto anche altre forme a cui assistiamo costantemente: la proprietà di esseri umani, la sottomissione tramite debito, il lavoro forzato e lo sfruttamento del lavoro imposto per l’estinzione di debiti; tratta di minori dalle famiglie e di donne dai propri paesi, schiavitù domestica e prostituzione forzata, inclusa quella minorile; schiavitù sessuale, matrimonio forzato e vendita delle mogli; lavoro minorile e servitù minorile.

I volontari, ispirati da oltre 40 anni dalle opere del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard”, pensano che sia fondamentale una maggiore conoscenza dei 30 punti della Dichiarazione dei Diritti Umani all’interno della società per creare un vero cambiamento. Per questo continuano a sensibilizzare il vasto pubblico con diverse iniziative, tutte volte alla conoscenza di questo fondamentale documento.

Viste le migliaia di persone presenti in questo periodo nella fantastica costa marchigiana, sabato sera saranno a Civitanova Marche, per raggiungere un gran numero di persone, con l’opuscolo informativo La storia dei Diritti Umani.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.unitiperidirittiumani.it