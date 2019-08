Civitanova Marche: Volontari alla movida con il messaggio di prevenzione

Entusiasmo e coinvolgimento dei volontari marchigiani di Mondo libero dalla droga che proprio domenica sera hanno distribuito quasi un migliaio di opuscoli ai giovani e teen-agers, che hanno richiesto materiale preventivo che trattano le droghe più comunemente conosciute e opuscoli specifici sulla Marijuana e Alcol.

Magari un pizzico di buon senso in più per affrontare lo sballo non guasta, specie nelle serate estive.

Ecco qualche dato statistico reperibile nei materiali informativi:

Negli Stati Uniti, già nel 2007, il numero di decessi tra gli adolescenti

per guida in stato di ebbrezza era di 1.393: quasi quattro morti ogni giorno.

Gli incidenti automobilistici sono la causa principale di morte tra gli adolescenti negli USA, e sono responsabili di più di una morte su tre, tra gli adolescenti americani. Secondo l’Amministrazione Nazionale per la Sicurezza del Traffico Autostradale, tra gli adolescenti alla guida uccisi sulla strada nel 2006, il 31% aveva bevuto.

Il rischio per un conducente sotto l’influenza dell’alcol di essere ucciso in un incidente stradale, è almeno undici volte maggiore di quello di coloro che non hanno assunto alcol.

Anche l’Italia non è da meno. Recentemente abbiamo sentito tanto parlare delle stragi automobilistiche commesse da persone sotto effetto di droga e alcol.

Per la maggior parte delle persone, queste sono solo statistiche; scioccanti, forse, ma soltanto statistiche. Ma per le famiglie e gli amici di coloro che sono morti a causa della guida dei giovani in stato di ebbrezza, ciascun episodio rappresenta una tragica perdita.

L’alcol distorce le percezioni ed il giudizio di una persona. Le persone sotto l’influenza dell’alcol ammettono senza problemi che il loro tempo di reazione è più lento di quando non bevono e che corrono dei rischi che non correrebbero mai se fossero sobri.

Troppo spesso quei rischi risultano fatali.

Scopri di più al sito: https://www.noalladroga.it!