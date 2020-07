Claudia Galanti presenta FOODBEATS Il nuovo progetto di cooking box all’insegna della cucina gourmet e dell’eccellenza delle materie prime

La nuova avventura di Claudia Galanti parte dalla sua più grande passione, la cucina: FoodBeats è un nuovo progetto di cooking box che basa la propria filosofia sulla ricerca dell’eccellenza nella scelta delle materie prime, per offrire a chiunque la possibilità di sperimentare dei piatti gourmet e raffinati, ma allo stesso tempo semplici da realizzare, per regalarsi una coccola gastronomica nella tranquillità della propria casa. Nato dall’intuizione di un giovane manager bocconiano in quarantena, Matteo Rombolotti, e reso possibile grazie

Nato dall’intuizione di un giovane manager bocconiano in quarantena, Matteo Rombolotti, e reso possibile grazie al coinvolgimento della chef d’eccezione Claudia Galanti, il progetto prevede l’ideazione di svariate box nelle quali poter trovare la ricetta e gli ingredienti per cucinare una cena speciale, a seconda del proprio gusto e delle proprie esigenze. Sarà possibile infatti scegliere tra diverse portate e assemblare la propria box preferita, spaziando tra i profumi e i sapori di tutto il mondo e scegliendo i prodotti in base anche ad allergie ed intolleranze. Tutto questo con la garanzia di ricevere il proprio pasto gourmet entro 48 ore dell’ordine, con la sicurezza di un packaging e di una rete di trasporto in grado di garantire la massima freschezza e conservazione degli alimenti.

Dalla prelibata Tagliata con purè al tartufo nero allo sfizioso Tris di burger FoodBeats, dall'accattivante Salmone marinato con guacamole e tortillas all’avvolgente Soufflé al cioccolato, la chef Claudia Galanti ci guida attraverso un percorso gastronomico di eccellenza che affonda le radici nei suoi viaggi, nei suoi ricordi, nelle sue emozioni: dietro ogni ricetta scelta si cela infatti una storia, nulla è lasciato al caso, per offrire un’esperienza culinaria appassionante e divertente, per stupire e per stupirsi.



«Sono entusiasta di questa nuova sfida. La cucina è la mia passione, significa tanto per me: una rinascita, una seconda vita...ciò che mi rende davvero felice. Quando cucino non preparo solo una ricetta, ma ci metto il cuore e riesco ad esprimermi davvero. Devo ringraziare Matteo per avermi coinvolta in questo meraviglioso progetto, non vedo l’ora di far conoscere le mie ricette e questo mio lato creativo. Ti aspetto in cucina!»

Un progetto che contempla altresì la messa online del sito www.foodbeats.it dove sarà possibile non solo effettuare l’ordine, ma anche visionare le videoricette di Claudia tramite un esclusivo QR Code contenuto nelle box e consultare contenuti speciali a cura della chef: la sezione Tip and Tricks raccoglierà infatti tanti consigli, suggerimenti e curiosità attinenti alle ricette e agli ingredienti utilizzati nelle diverse preparazioni.



FoodBeats si avvale inoltre del coinvolgimento di alcune aziende partner, che fanno dell’alta qualità la loro missione, per la fornitura dei migliori ingredienti che la terra possa offrire:

Valrhona – cioccolato selezionato da cacao finissimi Azienda Agricola Salcini – olio di oliva, miele, peperoncino Tenuta Agrilat – mozzarella di bufala campana DOP

Tenuta Macellaro – vini biologici da vitigni autoctoni cilentani Nordic Ware – utensili da cucina

Amore Terra – pasta biologica di Farina Luce®

Rare Bontà – pomodoro 100% Corbarino

Petra Molino Quaglia – farine sostenibili dai migliori grani Our Spirits – cocktail artigianali realizzati a mano

Pariani - pregiati oli da frutta secca

Dottor Meraviglia - il primo mental drink

Birrificio Milano - birra cruda non filtrata e non pastorizzata