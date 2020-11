Claudio Sadler per Natale lancia il suo nuovo e-commerce con panettoni, pandori e cioccolato

Claudio Sadler lancia il suo nuovo e-commerce con spedizioni in tutta Italia e all'estero www.sadler-shop.com e si cimenta subito con il panettone classico da 1 kg (40 euro) e il pandoro e da 1kg (30 euro).

“Mi piace puntare al classico, per questo ho scelto i tradizionali panettone e pandoro, usando prodotti di alta qualità e al massimo un consiglio per aggiungere al fianco del dolce una crema allo zabaione o al cioccolato. Una scelta che rispecchi la mia cucina, milanese e contemporanea” racconta lo chef.



“Non credo che la situazione ci permetterà di riaprire a Natale e quindi ho voluto lanciarmi in questo nuovo progetto: se siamo tutti chiusi a casa vorrei mandare in tutta Italia il mio panettone” racconta Claudio Sadler, che usa un lievito madre per una lievitazione di 36 ore, 2 impasti per il panettone e 3 per il pandoro, tra i pochi a realizzarlo ancora artigianalmente fuori dal Veneto.



Burro francese e belga nell'impasto, vaniglia del Madagascar e uova bio provenienti da galline allevate a terra: questi sono gli ingredienti per i lievitati dello chef, confezionati in una elegante scatola che gioca con l'oro e il nero con maniglie in raso.



E per un regalo di Natale gourmet sul nuovo e-commerce si trova una linea di praline assortite (da 160 e 250 g) al gusto baciolatte, coppetta praliné, cocco, pistacchio di bronte e irish coffee usando del cioccolato artigianale, dal gusto equilibrato e digeribili “senza nessun compromesso sulla qualità” come ama raccontare Sadler.



Ma anche i dragées assortiti di frutta secca ai gusti chicco d’uva, mandorle d’Avola, Grani d’Arabica, Cranberry, Dragées nocciole e mandorle, gemme di cacao.



Ma lo shop di Sadler si arricchirà presto anche con altri prodotti come tè e tisane, caffè e altri prodotti al cioccolato.