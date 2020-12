Club del sole si espande in toscana

Il più grande network italiano della vacanza outdoor sul mare annuncia l’acquisizione del Family Camping Village Italia, a Viareggio

Club del Sole cresce e si espande in Toscana, nel cuore della Versilia.



Club del Sole, il più grande network italiano della vacanza outdoor sul mare, annuncia l’acquisto del Family Camping Village Italia, a Viareggio: 100.000 mq di spazi affacciati sul mare e immersi nel Parco Naturale di Migliarino San Rossore, 63 tra bungalow e mobilhome e 490 piazzole di sosta.



Il Family Camping Village Italia porterà a Club del Sole ricavi addizionali pari a 1.5 milioni di Euro, che verranno ulteriormente incrementati grazie ad un piano strutturato di investimenti e sinergie.



Con oltre 1 milione di mq di spazi aperti, Club del Sole è il leader italiano della vacanza outdoor sul mare e gestisce 17 Family Camping Village di proprietà in 7 regioni italiane, di cui 15 affacciati sulle più belle spiagge della penisola.



Nel 2020 Club del Sole ha varato un piano di investimenti per 6 nuove acquisizioni, con l’obiettivo di ampliare il network di Family Camping Village in proprietà: oltre ai Family Camping Village Italia di Viareggio (Toscana) e La Risacca di Porto Sant’Elpidio (Marche), entro la fine dell’anno il Gruppo finalizzerà l’acquisizione di 4 nuove strutture ricettive in Romagna.



“Con il Family Camping Village Italia potenziamo e consolidiamo la nostra presenza in Toscana, dove siamo già presenti con le strutture localizzate a Castiglione della Pescaia e a Orbetello, entrambe in provincia di Grosseto - ha dichiarato il Consigliere Delegato Francesco Giondi – Viareggio e la Versilia, con la loro lunga tradizione di accoglienza e servizi, le pinete secolari e le ampie spiagge, rappresentano per noi una scelta strategica, che ci consente di completare il network di strutture in Toscana e di arricchire un’offerta che abbiamo voluto omogenea e in linea con il trend internazionale della vacanza outdoor, sempre più orientato al contatto con la natura, al benessere e ai servizi di alto livello”.



Il Family Camping Village Italia di Viareggio sorge in mezzo alla natura, nel cuore del Parco Naturale di Migliarino San Rossore. Offre diverse tipologie di sistemazione: bungalow, mobilhome e piazzole attrezzate per la sosta di camper e tende. A disposizione degli ospiti, oltre alla spiaggia di sabbia finissima, ci sono tre piscine all’aperto di cui una con idromassaggio, ristorante, bar, market, campo da calcetto, campo da tennis, campo da bocce, ping-pong, parco giochi e sala giochi per i più piccoli.