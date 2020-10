L'ultimo discorso pubblico di Liliana Segre per l'apertura dell'Arena Janine, edificio dedicato all'amica Francesca uccisa ad Auschwitz

Cronaca Nazionale: in occasione dell'inaugurazione de L'Arena di Janine, nel borgo di Rondine, provincia di Arezzo, la senatrice a vita, Liliana Segre, ha pronunciato il suo ultimo discorso pubblico.



"Un discorso bello, commovente, ma allo stesso tempo che fa e che deve far riflettere tutti noi, e non deve farci dimenticare certi orrori del passato - afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli - un discorso che vale ancora oggi quanto se non più di ieri, perché una certa mentalità è purtroppo ancora presente nella nostra società e deve essere riconosciuta e combattuta.



L'occasione è buona per ringraziare, a nome di tutta l'Associazione e di tutti noi Liliana Segre per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la collettività, come senatrice a vita e come persona. Un simbolo da seguire per tutti, giovani, ragazzi, adulti e anziani.



Grazie di tutto Liliana!"