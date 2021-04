Codemotion a STEMintheCity: laboratori di coding e robotica per costruire il futuro del lavoro fin dai banchi di scuola

Dal 21 al 23 aprile 2021, due webinar e un metodo innovativo di edutainment per ragazzi e ragazze della Scuola Secondaria di II° grado e universitari, neolaureati e giovani Nuove iniziative tecnologiche e di forte impatto confermano l’impegno di Codemotion nella ideazione e realizzazione di percorsi di introduzione alle materie STEM, insieme all’abbattimento del gender gap

Codemotion - la piattaforma multicanale che dal 2013 mette al centro sviluppatori e professionisti IT, in Italia e in Europa - è tra i Partner della quinta edizione di STEMintheCity promossa dal Comune di Milano nella quale organizza due webinar online sulla robotica e sul coding, destinati rispettivamente ai ragazzi e ragazze della Scuola secondaria di II° grado e ai giovani universitari, neolaureati e appassionati di programmazione.



Fin dalla sua nascita, Codemotion progetta e realizza percorsi di introduzione alle tecnologie digitali attraverso il Creative Learning, un modello educativo che si basa sull’apprendimento pratico, la collaborazione, la progettazione e soprattutto la passione, perché, come ama dire la CEO e Co-founder Chiara Russo: “Il futuro del lavoro si costruisce tra i banchi di scuola”.



Un impegno che Codemotion esercita quotidianamente accanto al superamento del gender gap, attraverso l’organizzazione di iniziative tecnologiche e di forte impatto.



“Saper programmare è importante quanto saper leggere e scrivere: oggi e in futuro, le competenze digitali e la creatività saranno gli strumenti chiave per interpretare il mondo e consentire una piena realizzazione degli individui in ambito professionale e personale” - dichiara Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion. “All’interno della maratona di STEMintheCity esprimiamo il nostro impegno quotidiano nell’educazione tecnologica e nell’abbattimento delle barriere di genere e lo facciamo attraverso due momenti formativi dedicati alle fasce d’età tra le più delicate per la formazione al digitale: quella scolare, che deve essere ancora sensibilizzata sull'importanza della formazione nelle materie STEM; e quella post-universitaria e dei professionisti del futuro, che intendiamo supportare nel progressivo e mai facile affaccio sul mercato del lavoro e nella relazione con le aziende”.



I due webinar online gratuiti che Codemotion organizza in occasione della Maratona delle STEM, on demand e attivi dal 21 aprile 2021, sono della durata di 30 minuti e sono basati su attività di Creative Computing e di edutainment, con l’obiettivo di consentire ai partecipanti di esprimersi, rappresentare le proprie idee e imparare-divertendosi attraverso esempi pratici.



I webinar di Codemotion a STEMintheCity 2021:



“Robotica Virtuale”, on demand dal 21 aprile - il laboratorio dedicato agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado che sognano di costruire e comandare un giorno il proprio robot.



“Creative Coding: un nuovo modo di imparare a programmare”, on demand dal 21 aprile - il laboratorio dedicato a universitari, neolaureati e giovani appassionati di programmazione per scoprire come iniziare (o riprendere) a programmare in Java o Javascript in modo creativo e intuitivo.



Infine, studenti e studentesse del primo e secondo anno delle scuole secondarie di 2° grado potranno anche seguire “Creative Coding con Amazon: un gioco da ragazz*”, il workshop live promosso da Amazon sulla piattaforma Creative Coding Toolkit sviluppata in collaborazione con Codemotion. L’appuntamento è per venerdì 23 aprile alle ore 10:00.



Tutti i webinar di Codemotion sono fruibili tramite la piattaforma: steminthecity.eu.



Codemotion è la piattaforma che da sempre supporta gli sviluppatori mettendo in relazione tra loro professionisti IT, community tech e aziende. Fondata nel 2013 da Chiara Russo e Mara Marzocchi, oggi è una scale-up con più di 50 dipendenti in 4 Paesi (Italia, Spagna, Olanda e Germania) impegnata nella costruzione di una tech community internazionale che orchestra opportunità di crescita, formazione e sviluppo professionale e veicola contenuti di qualità sulle ultime tendenze tecnologiche per i professionisti del settore, aiutando inoltre le giovani generazioni ad avvicinarsi alla tecnologia attraverso il progetto “Codemotion Kids!”. Codemotion sostiene gli sviluppatori affinchè essi possano crescere, confrontarsi e costruire insieme le tecnologie del futuro.

In una parola, programmare il futuro. Insieme.



Per ulteriori informazioni: www.codemotion.com